ARTICLE 专利权人面临新的挑战 - WIPO最新条约关联了专利与可持续发展 R Rouse More Contributor Rouse is an IP services business focused on emerging markets. We operate as a closely integrated network to provide the full range of intellectual property services, from patent and trade mark protection and management to commercialisation, global enforcement and anti-counterfeiting. 历经25年的谈判,世界知识产权组织(WIPO)于2024年5月24日通过了一部重要的知识产权条约,即《产权组织知识产权、遗传资源和相关传统知识条约...

