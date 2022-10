ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Ainsi, il est conseillé aux organisations de rédiger une politique POSH neutre en matière de genre/sexe afin de maintenir un environnement de travail sûr non seulement pour les femmes, mais aussi pour celles qui s'identifient à des genres différents des femmes. Ceci est particulièrement pertinent, avec l'augmentation de la sensibilité et de la reconnaissance du public à la compréhension des genres non-binaires. Limiter une politique POSH uniquement aux femmes empêcherait un système de recours qui s'adapte non seulement aux femmes mais aussi aux hommes et aux membres de la communauté LGBTQIA+ qui ne s'identifient à aucun des genres.

La loi ne prévoit de mécanisme de recours pour traiter et juger les plaintes de harcèlement sexuel que pour les femmes et uniquement sur le lieu de travail. Les règles de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparation) («?règles?») prévoient que chaque organisation doit rédiger une politique interne («?politique POSH?») qui interdit le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et qui fournit une orientation pour la mise en Suvre et la réalisation de la tolérance zéro contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, afin de développer de manière cohérente un espace sûr. Cependant, afin de promouvoir des principes neutres en matière de genre contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les organisations peuvent rédiger une politique interne neutre en matière de genre contre le harcèlement sexuel.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from India

Employment Law Alert - September 2022 Singhania & Partners LLP, Solicitors and Advocates We at Singhania & Partners LLP, have always strived to keep our viewers up to date on the current legal situation across the country, as well as the most recent happenings that you should not miss.

Prevention Of Sexual Harassment Of Women At Workplace S.S. Rana & Co. Advocates The Landmark judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishakha vs The State of Rajasthan in 1997 led to the genesis of regulations and guidelines...

India's New Labour Codes- By Far The Biggest Change To Labour Laws In Indian History? Alaya Legal In India, several legislations have been enacted to promote the condition of labour. There are 44 labour-related statutes promulgated by the Central Government, of which 29 legislations...

ELB E-Bulletin | Volume 4 Issue 9 | September 2022 Khaitan & Co LLP In this section, we help you in understanding the developments that have taken thus far on the implementation of the 4 labour codes on wages, social security,...

The End Of Post-Termination Non-Compete Clauses? Obhan & Associates Recently, the Ministry of Labour and Employment notified Infosys that a joint conversation on the implementation of the non-compete