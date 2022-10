ARTICLE

Le Code de la santé, la sécurité au travail et des conditions de travail 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions) regroupe 13 lois du travail. Elle interdit l'embauche d'intérimaires pour les activités principales définies dans l'objet social de l'entreprise. En effet, ce statut appelé « contractor » est à l'heure actuelle très répandu. Il s'agit de travailleurs qui ne font pas partie des effectifs de l'entreprise mais qui sont employés par un intermédiaire pour une durée déterminée ou un travail fixe. Les entreprises ne pourront plus faire appel à ces travailleurs dans le cadre de leurs activités principales.

Le Code des relations industrielles 2020 (Code on Industrial Relations) simplifie les lois régissant les conflits au travail et les syndicats en Inde. On note que l'approbation préalable du gouvernement ne sera officiellement pas requise pour les licenciements et la fermeture des usines de moins de 300 salariés, le gouvernement souhaite ainsi donner à ces entreprises une grande liberté de fonctionnement.

Le code propose également la création d'une caisse de sécurité sociale pour étendre les prestations de sécurité sociale aux travailleurs du secteur non organisé, il s'agit des petits agriculteurs, des ouvriers agricoles sans terre, des métayers, des pêcheurs, des éleveurs, des ouvriers du bâtiment et de la construction, des ouvriers du cuir, des tisserands, des artisans, des ouvriers des briqueteries et des carrières de pierre, des travailleurs des scieries, des huileries, etc.

Le Code des salaires qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit le nombre de salariés ou le secteur d'activité et à tous les salariés quel que soit leur montant de salaire, prévoit désormais des sanctions plus sévères en cas de non-respect du Droit ainsi que des délais de prescription plus longs pour déposer des recours et interjeter appel. Les employeurs courront donc un risque plus long de réclamations de la part des employés.

Le Code des salaires 2020 (Code on Wages) regroupe quatre lois relatives aux salaires et aux primes . On note plusieurs mesures clés comme la redéfinition de ce qui constitue le «salaire». Dans la pratique, cette nouvelle définition pourrait entraîner l'augmentation des cotisations sociales versées par l'employeur et la réduction du montant du salaire effectif perçu par les employés.

