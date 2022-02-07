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印度是世界经济增长最快速的国家，且经济表现已重回疫情前的水平——这些都是您进军印度市场的理由。然而，印度也是亚洲营商环境最复杂的司法管辖区之一，外国企业想要在当地成立公司更是难上加难。

如今，印度政府致力于提升透明度和推动数字化的举措使得该国的营商环境日益友好。尽管如此，外国企业要在当地注册公司还是需要做好面临挑战的准备。

稳步改善

过去几年，印度在降低企业注册、实体管理和合规的复杂性方面持续获得改善。

根据TMF Group发布的《 2021年全球商业复杂性指数》（GBCI），印度在注册和营运企业方面的复杂性排名从2020年的第18位，下降至2021年的第20位（排名越靠前代表复杂性越高）。尽管如此，印度仍是亚洲地区营商环境最复杂的第五位。

印度政府一直极力改善监管框架、提高透明度和提升营商便利度，目的是打造一个对新企业成立友好的营商环境。

数字化进程

全球各地的政府正实施数字化，以作为改善、甚至消除传统流程的方法。长久以来，传统流程是构成营商和贸易复杂性的源头。

印度的情况也不例外。再加上出于必要，新冠疫情也加快了当地的数字化进程，甚至在印度地方政府也看得到明显的变化。

在印度政府的营商便利（EODB）举措下，印度企业事务部制定了一个全新的网页表格"SPICe+"（读作spice plus），以取代早前三个政府部门（企业事务部、劳工部和财政部的税务局）提供11项服务的SPICe表格。此举旨在减少企业在印度注册时所涉及的时间、成本和流程。此新举措在2021年6月7日起生效，适用于所有新注册的公司。

在印度成立公司的四大关键考虑因素

虽然印度正稳步降低公司注册流程和营商环境的复杂性，但是挑战依旧存在。以下是企业准备在印度成立公司之前，必须考量的事项，包括：最少两名股东的要求、商标检查、如发现即将成立的实体与其他实体有任何相似之处（音译或字母），需获得无异议证明（NOC）、外国直接投资的行业上限以及获取注册和税务编号等。

印度居民在当地成立私人有限公司的流程十分简单，普遍只需要一周或10天的时间（包括成立日）。反之，外国人在印度成立公司的流程则可能相对繁琐和耗时，需要约30至45天的时间，因为涉及各种"了解您的客户"（KYC）和立法要求。

以下是您在印度成立公司之前需要考虑的四大关键因素：

1. 居民董事

印度的《公司法》规定，公司在成立初期就需要委任至少一名居民董事。

这对想要在印度成立公司的外国企业而言是个早期的挑战，因为他们可能会在公司成立之后，才想到要委任一名居民董事。然而，为了满足印度政府对居民董事的这一要求，企业必须在一开始就委任好一名居民董事。

2. 主要营业场所

公司必须在第一天就决定好营业场所。

在印度，"主要营业场所"指的是一家公司主要的营运地点以及其维护账簿和记录的地方。这些被认为是主要营业场所的办事处完整地址也应能接收来往信函。

印度公司在确定好主要营业场所和地址之前，是不可以签署任何执照合同的。但是，印度政府考量到这一规定可能会构成挑战，所以开始给予公司弹性——允许公司在申请注册时注明通信地址。尽管如此，公司还是必须在成立后的30天内确定其主要营业场所的地址。对于希望立即开展业务的外国企业而言，注册地址的流程是在印度注册的一大挑战。

3. 营业证明书

公司必须在成立后的180天内获得营业证明书。这基本上证实公司的印度银行账户已经收到股东在注册过程中商定的股本金。

这份证明书至关重要，因为在获得营业证明书之前，公司不可以进行贸易、招聘员工或签署任何类型的合同。如果违规，公司和董事均将面临严重的惩罚。

4. 了解您的客户（KYC）要求

印度政府要求银行、金融机构和其他组织采取KYC验证步骤，以预防洗钱、避税和其他金融犯罪的发生。这使得在印度营商对客户和公司而言更安全、更可靠。

2018年，印度政府根据《公司法》引入了各种KYC检查，例如对董事、股东和注册办公室的核查。外国董事或所有者在设立公司阶段也面临更严谨的法律流程，例如：护照副本需要经过海牙认证、领事公证或公证、外国董事需要出示政府的地址证明、外国股东的章程文件等——即便政府已迅速放宽这些要求。

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