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С 2021 года в Казахстане действует всеобщее декларирование населения в рамках реализации Плана нации - 100 конкретных шагов в Республике Казахстан. Всеобщее декларирование будет проведено в 4 этапа:

первый этап был запущен 1 января 2021 года с декларации о доходах и имуществе физического лица, которую предоставили государственные служащие и лица, приравненные к ним и их супруги;



с января настоящего 2023 года запущен второй этап, который затронул работников государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругов;



на третьем этапе с 2024 года декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги;



и завершится внедрение всеобщего декларирования четвертым этапом, в рамках которого с 1 января 2025 года декларированию подлежат все остальные категории граждан.

Декларирование является двухступенчатым и ежегодным. Сначала налогоплательщиком единоразово подается декларация об активах и обязательствах (форма 250)1, в которой отражается наличие:

движимого и недвижимого имущество в иностранных государствах;

денег на банковских счетах в иностранных банках;

доли участия в уставном капитале иностранного юридического лица;

ценных бумаг, производных финансовых инструментов, данные о цифровых активах, в том числе за пределами Республики Казахстан.

Форма 250 подается по месту жительства (пребывания) и может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде. Срок подачи в бумажной версии не позднее 15 июля, а в электронной версии не позднее 15 сентября года, в котором возникло обязательство по предоставлению декларации.

Через год после единоразовой подачи формы 250 у налогоплательщика может возникнуть обязательство подавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270)2 в одном из следующих случаев:

при получении дохода, подлежащего самостоятельному декларированию;

при осуществлении налоговых вычетов;

при приобретении и (или) отчуждении, и (или) получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами Республики Казахстан;

при требовании по зачету и возврату суммы превышения по ИПН, в том числе в случае применения налогового вычета, с указанием согласия физического лица на представление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в Республике Казахстан; 3

при наличии денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей тысячекратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;

при наличии следующего имущества, имеющегося по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода на праве собственности физического лица: недвижимое имущество, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства; ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан; доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;

при наличии задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

При этом, в форме 270 необходимо будет дополнительно указать информацию о тех средствах, на которые были приобретены вышеуказанные доходы и имущество.

Форма 270 подается по месту жительства (пребывания) и может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде. Срок подачи в бумажной версии не позднее 15 июля, а в электронной версии не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.

Несвоевременное предоставление форм 250 и 270, совершенное впервые, влечет за собой официальное предупреждение. 4

Повторное несвоевременное предоставление форм 250 и 270 в течение года после вынесения вышеуказанного предупреждения влечет за собой административный штраф в размере 15 МРП.5

Footnotes

1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления».

2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 927 «Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления».

3. Вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Часть 1 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V.

5. Часть 2 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V.

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