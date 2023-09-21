С 2021 года в Казахстане действует всеобщее декларирование населения в рамках реализации Плана нации - 100 конкретных шагов в Республике Казахстан. Всеобщее декларирование будет проведено в 4 этапа:
- первый
этап был
запущен 1
января 2021
года с
декларации
о доходах и
имуществе
физического
лица,
которую
предоставили
государственные
служащие и
лица,
приравненные
к ним и их
супруги;
- с января
настоящего
2023 года
запущен
второй
этап,
который
затронул
работников
государственных
учреждений,
субъектов
квазигосударственного
сектора и
их
супругов;
- на
третьем
этапе с 2024
года
декларированию
подлежат
руководители
и
учредители
юридических
лиц,
индивидуальные
предприниматели
и их
супруги;
- и завершится внедрение всеобщего декларирования четвертым этапом, в рамках которого с 1 января 2025 года декларированию подлежат все остальные категории граждан.
Декларирование является двухступенчатым и ежегодным. Сначала налогоплательщиком единоразово подается декларация об активах и обязательствах (форма 250)1, в которой отражается наличие:
- движимого и недвижимого имущество в иностранных государствах;
- денег на банковских счетах в иностранных банках;
- доли участия в уставном капитале иностранного юридического лица;
- ценных бумаг, производных финансовых инструментов, данные о цифровых активах, в том числе за пределами Республики Казахстан.
Форма 250 подается по месту жительства (пребывания) и может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде. Срок подачи в бумажной версии не позднее 15 июля, а в электронной версии не позднее 15 сентября года, в котором возникло обязательство по предоставлению декларации.
Через год после единоразовой подачи формы 250 у налогоплательщика может возникнуть обязательство подавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270)2 в одном из следующих случаев:
- при получении дохода, подлежащего самостоятельному декларированию;
- при осуществлении налоговых вычетов;
- при приобретении и (или) отчуждении, и (или) получении безвозмездно имущества, подлежащего государственной или иной регистрации, а также имущества, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации, в том числе за пределами Республики Казахстан;
- при требовании по зачету и возврату суммы превышения по ИПН, в том числе в случае применения налогового вычета, с указанием согласия физического лица на представление банковскими учреждениями сведений о расходах физического лица на погашение вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным на приобретение жилья в Республике Казахстан; 3
- при наличии денег на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, в совокупности превышающей тысячекратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчетного налогового периода;
- при
наличии
следующего
имущества,
имеющегося
по
состоянию
на 31 декабря
отчетного
налогового
периода на
праве
собственности
физического
лица:
- недвижимое имущество, которое подлежит государственной или иной регистрации (учету) либо права и (или) сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан;
- доли участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан;
- при наличии задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, нотариально засвидетельствованного (удостоверенного), за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.
При этом, в форме 270 необходимо будет дополнительно указать информацию о тех средствах, на которые были приобретены вышеуказанные доходы и имущество.
Форма 270 подается по месту жительства (пребывания) и может быть подана как в бумажном, так и в электронном виде. Срок подачи в бумажной версии не позднее 15 июля, а в электронной версии не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом.
Несвоевременное предоставление форм 250 и 270, совершенное впервые, влечет за собой официальное предупреждение. 4
Повторное несвоевременное предоставление форм 250 и 270 в течение года после вынесения вышеуказанного предупреждения влечет за собой административный штраф в размере 15 МРП.5
Footnotes
1. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617 «Об утверждении формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления».
2. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 927 «Об утверждении формы декларации о доходах и имуществе физического лица и правил ее составления».
3. Вступает в силу с 1 января 2025 года.
4. Часть 1 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V.
5. Часть 2 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V.
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