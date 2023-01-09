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Azerbaijan: Поправки В Законодательство Азербайджанской Республики В Связи С Предоставлением Лицам, Осуществляющим Деятельность В Сфере Информационных Технологий

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Поправки в законодательство Азербайджанской Республики в связи с предоставлением лицам, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий, налоговых и иных льгот

С 1 января 2023 года вступят в силу ряд поправок в законодательство Азербайджанской Республики в связи с предоставлением лицам, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий, налоговых и иных льгот.

Согласно поправкам в Налоговый Кодекс Азербайджанской Республики:

Субъекты ИТ-бизнеса, осуществляющие деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения, получившие свидетельство о регистрации в парке технологий, но функционирующие за пределами парка технологий, также будут считаться резидентами парка технологий.

Подоходный налог с ежемесячных доходов от наемной работы физических лиц, работающих в предприятиях-налогоплательщиках, осуществляющих деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения, функционирующих за пределами парка технологий в качестве резидентов парка технологий, будет взиматься в следующем порядке: 2.1. 0% при ежемесячном доходе до 8000 манатов, 5% от суммы свыше 8000 манатов в течение 3 лет с 1 января 2023 года; 2.2. 5% ежемесячного дохода в течение 7 лет с 1 января 2026 года.

Освобождение доходов физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, являющегося резидентом промышленных или технологических парков, созданных на основании решения соответствующего органа исполнительной власти, от деятельности в парке промышленности и технологий (за исключением налога на прибыль, удерживаемого из заработной платы) в течение 10 лет, начиная с отчетного года, в котором они зарегистрированы в парке промышленности и технологий в соответствии с законодательством будет применяться также в отношении доходов, полученных лицами, осуществляющими деятельность по системной интеграции, разработке и развитию программного обеспечения за пределами парка технологий в качестве резидента парка технологий, от этой деятельности (включая от услуг по улучшению, технической поддержке и обучению, предоставляемых покупателям в связи с осуществлением этой деятельности).

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