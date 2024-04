ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Dans cette septième édition, nous explorons les stratégies mises en œuvre pour relever ces défis, mettant en lumière la complexité de la législation et les nouvelles mesures qui impactent le monde du travail. Après une année 2023 marquée par des bouleversements économiques et juridiques, nous constatons un besoin accru de clarté et d'objectivité face à des questions sensibles telles que la discrimination et l'écart salarial entre hommes et femmes.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Law Practice Management from Belgium

HR News In 2024 Claeys & Engels Until 31 December 2023, if an employee fell ill during their annual leave, the employment contract remained suspended on the ground of the annual leave.

Episode 6: Life As A Solicitor Apprentice At NRF (Podcast) Norton Rose Fulbright Hong Kong In the second of our two-part special to celebrate National Apprenticeship Week we chat more with Lamar and Izzy about what life is really like as a Solicitor Apprentice at the firm.

Global HR Law Guide Update On Dismissals Ius Laboris Our Global HR Law Guide takes you through the legal aspects of the entire employment journey, with 16 chapters from recruitment...

Business Transfers – Global HR Law Guide Freshly Updated Ius Laboris Our Global HR Law Guide takes you through the legal aspects of the entire employment journey, with 16 chapters from recruitment through to pensions...

Innovative Business Plans Finance Malta A well-crafted business plan is essential for a business to succeed for several important reasons. A business plan forces you to define your business's mission, vision, and goals.