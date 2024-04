ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

In deze zevende editie van onze HR Beacon, verkennen we de strategieën van de ondernemingen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Daarbij belichten we de complexiteit van de wetgeving en de reeks nieuwe maatregelen die een rechtstreekse invloed hebben op de werkplek. Nu het jaar 2023 achter ons ligt - een jaar van economische en juridische onrust - zien we een groeiende behoefte aan duidelijkheid en objectiviteit bij gevoelige vraagstukken zoals discriminatie en de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Law Practice Management from Belgium

HR News In 2024 Claeys & Engels Until 31 December 2023, if an employee fell ill during their annual leave, the employment contract remained suspended on the ground of the annual leave.

Episode 6: Life As A Solicitor Apprentice At NRF (Podcast) Norton Rose Fulbright Hong Kong In the second of our two-part special to celebrate National Apprenticeship Week we chat more with Lamar and Izzy about what life is really like as a Solicitor Apprentice at the firm.

Global HR Law Guide Update On Dismissals Ius Laboris Our Global HR Law Guide takes you through the legal aspects of the entire employment journey, with 16 chapters from recruitment...

Business Transfers – Global HR Law Guide Freshly Updated Ius Laboris Our Global HR Law Guide takes you through the legal aspects of the entire employment journey, with 16 chapters from recruitment through to pensions...

Innovative Business Plans Finance Malta A well-crafted business plan is essential for a business to succeed for several important reasons. A business plan forces you to define your business's mission, vision, and goals.