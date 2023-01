Avec l'âge, se pose la question de savoir où l'on veut s'installer et, au fil des années, la retraite à l'étranger est rapidement devenue une nouvelle aventure paraissant pleine d'opportunités.

Toutefois, les aspects juridiques et pratiques de cette aventure restent non négligeables et seront le moteur de vos choix futurs. Car ils peuvent être source de confort et de facilité, ou au contraire, de complications, il est important de se pencher sur ces questions.

La destination est bien sûr importante, tout comme les avantages et les inconvénients de chaque endroit à prendre en compte, notamment le climat, la culture et la plaisance de la vie locale. Mais ce ne sont pas les seules considérations. Vous trouverez ci-dessous quelques points à prendre en considération pour réussir une retraite à l'étranger :

Quel type de visa est le plus approprié pour moi ?

Quels sont mes droits et obligations en tant que retraité international ?

Ma famille peut-elle me rendre visite librement ?

Dois-je payer des impôts locaux ?

Puis-je acheter un bien immobilier ?

Quelles sont les règles applicables à ma succession ?

Ai-je besoin d'un testament dans le pays de destination ?

Depuis plus de 30 ans, Harvey Law Group (HLG) conseille ses clients en matière d'immigration. Il accompagne non seulement les entrepreneurs actifs mais aussi les retraités en quête de mobilité internationale ; ainsi, il a su bâtir une solide expérience reposant sur des juristes qualifiés.

Choisissez votre destination

La première et la plus excitante des décisions à prendre est de savoir où vous voulez prendre votre retraite.

Le monde est à portée de main, avec de nombreuses options qui s'offrent à vous. Actuellement, les destinations les plus populaires sont le Portugal, Panama, le Costa Rica, le Mexique et la Colombie. Ces choix reposent sur des facteurs objectifs tels que les soins de santé, le climat, le coût de la vie et la facilité d'obtention d'un visa. L'Asie est également une autre destination de choix, car elle offre également de nombreuses options intéressantes, notamment des soins de santé privés abordables et un climat agréable.

Choisissez judicieusement votre itinéraire d'immigration ou de visa à long terme

La destination choisie influera les options qui s'offrent à vous concernant la forme de votre mobilité ; celle-ci pourra se faire par la citoyenneté par filialation, par l'investissement ou encore par l'intermédiaire d'un visa nomade ou de retraite.

Par exemple, certains pays offrent la citoyenneté par filiation, ce qui signifie que si l'un de vos parents ou grands-parents y est né, vous pouvez demander la citoyenneté à part entière et bénéficier de tous les avantages qui en découlent. Idéalement, ce pays vous permettra également de conserver votre nationalité, c'est-à-dire d'avoir une double nationalité, afin que vous ne perdiez pas la possibilité de voyager ou de rentrer facilement dans votre pays. Les pays qui autorisent la double nationalité par filiation sont notamment l'Australie, le Costa Rica, l'Irlande, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, le Portugal mais aussi plusieurs autres.

Dans d'autres pays comme Antigua-et-Barbuda, Saint-Kitts-et-Nevis, la Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Turquie et le Vanuatu, les programmes de citoyenneté par investissement sont le moyen le plus efficace d'obtenir une citoyenneté alternative et un passeport avec tous ses avantages et droits à la retraite, en échange d'un investissement dédié.

Depuis quelques années, les pays, dans une volonté commune d'accélération de l'immigration et de stimulation de l'économie et du tourisme, ont mis en place des visas nomades. Ces visas (souvent appelés visas de nomade numérique, visas à distance ou visas de freelance) constituent un flux de visas en pleine expansion qui combine les avantages du travail à distance avec le bonus de la vie à l'étranger. De plus, ils sont actuellement disponibles dans plus de 25 pays tels que les Bahamas, l'Islande, l'île Maurice, Taïwan, etc.

Si une citoyenneté alternative ou un visa nomade n'est pas ce que vous recherchez, il est important de tenir compte des exigences en matière de visa pour les destinations. Les types de visas et leurs différentes exigences sont multiples et variables : un permis de séjour temporaire peut être limité dans le temps ou renouvelable et s'accompagne naturellement de frais de documentation et de renouvellement. Aussi, vous devrez souvent vivre dans le pays pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir demander une résidence permanente, si tel est votre objectif final.

Certains pays, comme la Thaïlande, les Philippines, la Colombie et le Panama, ont des visas spécifiques pour les retraités qui peuvent justifier d'un revenu mensuel minimum, tandis que d'autres pays offrent la résidence aux étrangers qui achètent des biens immobiliers.

Choisissez votre option de logement

Votre premier réflexe pourrait sûrement être d'acheter une maison dans votre pays d'accueil ; toutefois, il ne faut pas croire que le marché immobilier ou les normes d'achat sont les mêmes à l'étranger que dans votre pays d'origine. Certains pays, comme la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines, imposent d'importantes restrictions sur les biens et les services que les étrangers peuvent acheter et posséder légalement.

Si vous êtes décidé à acheter, il est nécessaire de faire un tour d'horizon des options adaptées à vos besoins avec l'aide d'un avocat qualifié qui comprend le marché local et peut vous conseiller à la fois sur l'immigration et sur l'aspect immobilier. Un avocat réputé peut vous conseiller sur les éventuelles restrictions auxquelles vous serez confronté, évaluer toutes les complications juridiques potentielles pour les propriétés qui vous intéressent et vous aider à ouvrir un compte bancaire local et à déterminer la possibilité (ou l'impossibilité) d'obtenir un financement local pour votre achat.

La location peut être une option plus sûre, du moins lorsque vous arrivez dans le pays et que vous cherchez à savoir où vous souhaitez vous installer, mais là encore, le processus de location dans les autres pays est souvent très différent et peut inclure le versement d'un dépôt de garantie conséquent, l'obligation de payer une année entière à l'avance ou des modalités uniques liées à la location d'un bien meublé.

Choisissez prudemment votre avocat

Dans la plupart des pays, l'immigration ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un avocat autorisé qui vous guidera et vous conseillera, vous et votre famille. La retraite à l'étranger comporte une composante d'immigration, il est donc fortement recommandé de faire vos propres recherches et de faire preuve d'une raisonnable diligence quant au type de professionnel auquel vous demandez de l'aide. Contrairement aux agents ou aux sociétés non agréées,

un avocat spécialisé dans l'immigration a l'obligation de vous conseiller sur la meilleure destination et le programme le plus adapté à vos objectifs et à votre style de vie.

Si vous souhaitez discuter avec l'un de nos professionnels de vos plans de retraite, contactez-nous par e-mail à l'adresse contact@harveylawcorporation.com.

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.harveylawcorporation.com.

