La Grenade. Le programme de citoyenneté par l'investissement de la Grenade offre plusieurs options aux investisseurs. La donation au NDF débute à 150 000 USD pour un candidat seul, 200 000 USD dans le cas où le candidat a 3 personnes à charge. Le programme le plus populaire est l'achat de parts dans la prestigieuse propriété hôtelière 5 étoiles des « Six Senses La Sagesse » à la Grenade à partir de 220 000 USD. Le délai de traitement est de 4 à 6 mois. Le détenteur d'un passeport Grenadien peut voyager sans visa dans plus de 140 pays, y compris la Chine, et candidater au Visa E-2 des États-Unis .

Les passeports européens, caribéens et des États du Pacifique ont acquis une immense popularité au fil des décennies en raison des avantages qu'ils offrent. Qu'il s'agisse d'un régime fiscal attractif, de la possibilité de voyager sans visa ou du droit de s'installer dans le monde entier, y compris dans les pays de l'espace Schengen, une seconde citoyenneté est à vie (et transmissible de génération en génération) moyennant un investissement unique. Pour l'ensemble des programmes d'immigration par l'investissement des Caraïbes et du Vanuatu, les investisseurs ont la possibilité de faire des donations au Fonds National de Développement (NDF), d'investir dans l'immobilier et, dans certaines juridictions, d'investir dans une entreprise. La plupart des programmes n'ont pas d'obligation de résidence, ni de niveau linguistique ou professionnelle requis.

Nouvelle-Zélande : La Nouvelle-Zélande est une destination idéale pour les immigrants à la recherche d'un système éducatif et d'infrastructures de santé de haute qualité. Le pays propose deux visas d'immigration par l'investissement : le « New Zealand investor 1 » et le « New Zealand investor 2 ».

