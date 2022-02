CURATED

Gardez à l'esprit que toute communication avec un avocat est confidentielle et ne peut être divulguée qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal, contrairement à un consultant en immigration. Seuls les avocats ont le droit de conserver vos fonds en dépôt et de bénéficier d'une assurance professionnelle. Les avocats ont le devoir légal d'agir dans l'intérêt de leur clients et de leur fournir l'ensemble des informations nécessaires pour leur permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

Parmi les raisons possibles, on peut citer la création d'une entreprise, l'accès à une meilleure éducation pour vos enfants, l'accès à de meilleurs services de santé ou d'autres raisons connexes. Certains souhaitent profiter de la mobilité internationale qu'offre un second passeport permettant de voyager sans visa dans plus de 100 pays, éviter les aléas de la politique étrangère, ou simplement avoir un plan B pour assurer leur sécurité et celle de leur famille.

