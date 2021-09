CURATED

L'immigration par l'investissement - parfois appelée programme d'immigration pour les investisseurs- est le processus par lequel les Etats lèvent des capitaux auprès d'immigrants étrangers afin de leur accorder une résidence ou une citoyenneté en échange d'un investissement. Les programmes d'immigration par l'investissement permettent aux pays d'attirer des capitaux étrangers et de lever des fonds pour différents programmes publics. Les investisseurs étrangers peuvent quant à eux vivre légalement dans le pays où ils investissent, en obtenir rapidement la résidence ou la citoyenneté, et bénéficier des nombreux avantages de leur nouveau second passeport.

Ce guide est destiné aux personnes souhaitant obtenir rapidement une résidence dans un pays étranger ou une seconde citoyenneté ainsi qu'un second passeport. L'ambition de ce guide est de clarifier le concept d'immigration par l'investissement, de présenter les principales tendances de l'immigration internationale et de vous donner des conseils pour obtenir une résidence ou une citoyenneté, pour vous et votre famille, grâce aux programmes d'immigration par l'investissement.

