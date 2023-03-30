ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

由于新冠疫情（COVID）的限制，香港在经历了长时间的隔离后，已经开始缓慢而坚定地向世界重新开放。 在撰写本文的时候，大多数限制已被放宽，香港的经济也开始出现复苏的萌芽（迹象）。

尽管疫情持续，香港仍是全球商贸重地和战略区域。根据香港贸易发展局于2022年11月29日发布的研究报告，香港在2021年仍是全球第六大商品贸易出口国，与2020年表现持平。[1]此外，香港国际机场是全球最繁忙的国际航空货运机场，2021年的集装箱吞吐量在全球排名第九。[2]

因此在2021年度回顾中，香港海关（简称"HKC&E"）称在查获假冒商品(包括在本地销售或转运至其他地方)方面取得重大成就，也就不足为奇了。[3]据香港海关报告称，当年破获715宗侵权案件，较往年同比增长21%；逮捕404人，较往年同比增长36%。此外，海关查获的侵权物品数目高达315万件，同比增长170%，查获总值约1.66亿港元，相较于2020 年增长了 51%。

目前看来，这一趋势持续到了去年(香港海关在2022年年度回顾中提到这一趋势)，因为香港海关已查获了大量货物，其中一些内容简述如下:

2022年四月，香港海关在葵涌海关货物检查场地进行检查时，查获约21,000件运往中美洲伯利兹的假冒商品。查获的货品中包括手提包、帽子、鞋子、太阳镜等，市价估计约为200万港元。 [4]

几个月后，在六月，香港海关在一次为期三周的全城行动中，没收了价值1160万港元的假冒名牌商品，包括手提包、鞋类、手机和时尚配饰，并逮捕了5人。香港海关称大部份被查获的假冒商品会进一步出口至美国、欧洲及中东，其他的部分则会在本地销售。[5]

2022年十月，海关查获市值约36万港币的假冒香水及化妆品，并逮捕一名女子。[6]

在卡塔尔世界杯开幕前，香港海关在为期两周的特别行动中查获了十万余件价值超五千万港币的假冒足球球衣。[7]

面对这一上升趋势，品牌商在制定亚洲品牌保护策略时，需要把首要关注点着眼于香港，特别是那些将香港作为重要转运枢纽的品牌。香港海关将持续加大力度查处在香港登陆或过境的假冒商品，因此各品牌必须确保他们有合适的保护策略，包括向香港海关申请备案。（海关备案是打击侵权行为的一种独特而有价值的方法。）

尽管长时间受新冠疫情限制影响，香港与外界暂时隔离，但假冒商品在香港落地或转运的速度似乎并没有放缓。随着近期中国大陆的疫情放开和香港防疫限制的逐步解除，预计这种情况也将继续下去。

如需更多信息，请联系我们在香港的团队。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.