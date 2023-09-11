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世界各地诉讼策略演变综述

这是我们第三篇关于经济低迷时期管理知识产权的文章，主题是世界各地诉讼策略演变综述。艰难时期为有准备的知识产权所有者提供了机会。

经济低迷对知识产权诉讼的影响常常是微妙的，因地区而异。例如，大多数知识产权所有者会削减诉讼预算，比如以前可能会将侵权者告上法庭，现在则是发送停止侵权信函。其他公司可能会加大诉讼力度，并利用经济低迷的影响创造战略优势。

"与知识产权其他领域不同，诉讼本质上是不可预测的。可能会突然出现重要的案件。"罗思国际(Rouse)全球争议解决业务负责人 Chris Vale表示。

"有时，竞争对手或新公司会实质性侵犯您的知识产权，您不得不卷入一场'孤注一掷'的战斗。大型跨国公司通常会针对此类法庭之战预留资金，但中型企业可能需要从其他活动中挪用资金。在经济低迷时期，可能更难应付这种不可预测性，"Vale如是说。

中国—诉讼和赔偿增加

中国市场发展迅速，每时每刻都在推出新的季节性产品和测试品牌。

在中国表现强劲的跨国快消品和服装品牌通常会在发现市场上存在多起侵权行为时采取行动。在经济低迷时期，他们可能会减少一些较为边缘的案件。或者他们可能会将其他亚洲市场知识产权活动预算重新调配到中国，以便保持在中国方面支出稳定，但在东南亚的支出可能会下降。

"在中国，我们看到商标申请数量有所下降，但诉讼数量却在增加，"Vale表示。"在出现经济低迷情况之前，主要是为了制止侵权行为，但现在我们发现，更多的中国公司积极追求赔偿。这里有两大原因，一是他们想要追回部分现金，二是法院判赔的金额更有价值。

另一趋势是，中国的一些知识产权代理机构为争取案件量按照胜诉后的风险费用计费更加普遍。这也是因为现在中国的赔偿金额比过去显著提高，"Vale表示。

东南亚——具有全球影响的战略转变

越南

地缘政治发展和定价策略推动跨国公司减少对中国的制造依赖。公司经常会转向越南。

"如果一家公司在中国运营五家工厂，那么它可能会将其中一两家工厂转移到越南，以平衡风险。"

这种动态效应使越南在知识产权预算分配方面上升到价值链更高端。企业现在希望测试越南知识产权法院和法律体系，因此诉讼呈上升趋势。

越南知识产权法院体系不如中国发达，部分原因是因为支持知识产权保护的其他机构表现出色且效率高。至少到目前为止，不存在完善法院体系的原因，但现在也确实应该做出改善，"Vale表示。

印度尼西亚

印度尼西亚实行知识产权案件快速处理系统，从开始到结束只需180天，这里通常是公司处理跨国诉讼的战略选择之地。在经济低迷时期，这对知识产权所有者可能会更加重要。

每隔几周，印度尼西亚快速处理系统就会举行听证会，原告和被告可定期听取各自论点，且在专家证人阶段，他们还能够听到对方的专家意见。因此，由于在其他司法管辖区处理该案件可能需要几个月的时间，所以考虑在印度尼西亚提交证据是一种战略性考量。

"这就是为什么我喜欢印度尼西亚和特定类型案件快速处理系统。作为原告，如果您在印度尼西亚胜诉，这会对您进行中的其他一些案件施加压力，"Vale表示。

"在经济低迷时期，印度尼西亚的这种战略性考量可能对部分知识产权所有者来说更加重要，他们往往在多个司法管辖区进行成本高昂的诉讼。您可以潜在地利用印度尼西亚来施加压力，揭示争论，从而节省总体法律费用。"

马来西亚和新加坡

"马来西亚是另一个专利诉讼增长的国家，"Vale表示。"马来西亚的法官很专业，是亚洲少数几个判例法普通法体系司法管辖区之一，因此相比新加坡等国家，您可以较低成本获得结果。"

"新加坡希望成为东南亚专利诉讼区域中心，但这一目标似乎尚未实现，可能是由于经济低迷，而且新加坡的诉讼费用很高。"他表示。

另一因素是该地区电子商务蓬勃发展。电子商务平台现金流充裕，并且正加强其系统中的专利保护，未来这可能引发诉讼。

中东和北非（MENA）——执法力度下降，竞争加剧

中东和北非的大多数知识产权活动由跨国公司推动，防范消费品领域侵权。该地区几乎未产生多少知识产权。因此，中东和北非的知识产权生态系统主要是关于快速打击仿冒品，而不是解决复杂知识产权案件。因此，往往通过其他地区法院审理案件。

经济低迷可能会在几个方面放大中东和北非知识产权形势的特征。如果品牌不再停止花钱打击仿冒品，市场上可能会突然涌现出大量该品牌产品的复制品。这为竞争品牌提供了机会。

Vale说： "如果公司削减诉讼预算，市场上其产品的仿冒品增加，则资金充裕的竞争品牌实际上可以加大诉讼活动力度，并利用这一机会在市场上获得更强地位。因而，由此产生的诉讼案件将会增加。"

"鉴于此类案件的战略重要性，战略性民事诉讼不会受到巨大影响，而且诉讼通常会在该地区的几个司法管辖区进行"。

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