Avec l'omniprésence des vaccins, de l'immunisation et de la soif persistante de voyager, une pression mondiale s'est exercée en faveur d'un système permettant de distinguer les personnes vaccinées des personnes non vaccinées. Comment les gouvernements et les pays ont-ils pu contrôler la santé et la sécurité de toutes les personnes entrantes et sortantes de leur territoire ? Réponse : le passeport vaccinal.

Qu'est-ce que le « Passeport Vaccinal COVID-19 » ?

Pour clarifier, un passeport vaccinal COVID-19, ou un "certificat COVID numérique", est un document délivré par le gouvernement d'un pays qui est considéré comme une preuve de la vaccination d'une personne contre la COVID-19. Avec un passeport vaccinal, les voyageurs sont autorisés à voyager à l'intérieur du pays ou à l'étranger et sont généralement soumis à des restrictions moins contraignantes, notamment la mise en quarantaine ou la présentation d'un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19.

Le passeport vaccinal est également utilisé dans certains pays pour identifier les personnes qui ont été vaccinées et pour empêcher l'accès à certains espaces ou activités publics à celles qui ne le sont pas.

Évolution actuelle

Au fil des années mouvementées de la COVID-19, les passeports vaccinaux ont été progressivement adoptés par les pays du monde entier. Aujourd'hui, plus de 144 pays exigent une forme ou une autre de passeport vaccinal pour voyager. Bien que l'exigence de vaccins pour les voyages internationaux ne soit pas un concept nouveau (par exemple, de nombreux pays exigent une vaccination contre la fièvre jaune, la rougeole ou la tuberculose avant de voyager), le concept d'exiger un tel document pour les voyages intérieurs ou l'accès à certains espaces et lieux publics est assurément nouveau.

En tout état de cause, pour qu'un tel certificat ou passeport digital fonctionne, il faut réunir au moins trois éléments :

L'accès aux registres officiels de vaccination d'un pays ; Une méthode sécurisée pour identifier un individu et le relier à son dossier médical ; et L'adhésion à des normes communes établies par les organisations internationales appropriées.

Cette nouvelle politique a suscité des réactions mitigées de la part de l'opinion publique. Nombreux sont ceux qui craignent que les passeports vaccinaux ne renforcent la division et la discrimination. Certaines personnes ne sont pas non plus convaincues que leurs données de santé, qui sont des informations confidentielles, seront stockées en toute sécurité et ne seront pas utilisées à d'autres fins par les développeurs d'applications et les gouvernements. En effet, une étude de l'Imperial College de Londres a révélé que les personnes qui estiment que leur autonomie et leur libre arbitre ne sont pas assurés par les incitations gouvernementales, telles que les passeports vaccinaux, sont moins susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19.

Alors que les dispositifs de passeports vaccinaux s'étendent et sont de plus en plus nécessaires pour accéder aux espaces et services publics, de nombreux groupes de défense des Droits de l'Homme et organisations de protection de la vie privée ont mis en garde contre une marginalisation accrue des membres les plus vulnérables de la société. La manière dont ces informations pourrait être utilisées ultérieurement suscite de plus en plus d'inquiétude, car il y a eu peu de discussions sur les restrictions à apporter à ces systèmes d'identification numérique après la pandémie. Une enquête menée au Royaume-Uni a également montré que l'opinion publique s'inquiète de la discrimination dont les minorités pourraient faire l'objet par le biais des passeports vaccinaux, lesquels séparent la société entre les « privilégiés » et les « démunis ».

Cependant, malgré les inquiétudes légitimes qu'il suscite, de nombreux pays ont poursuivi la mise en place d'un système de passeport vaccinal.

Exemples de Passeports Vaccinaux COVID-19 à travers le monde

Conséquences présentes et futures

Avec la multiplication des vaccins contre la COVID-19 qui deviennent plus disponibles et plus accessibles, les pays continuent de rouvrir leurs portes.

Malgré les nombreuses préoccupations relatives aux Droits de l'Homme qu'ils suscitent, la tendance est aux passeports vaccinaux. Ils seront exigés par de plus en plus de pays, aussi bien pour les voyages internationaux que pour les voyages nationaux. Ainsi, pour les personnes souhaitant immigrer ou simplement voyager à l'étranger, la vaccination est désormais un prérequis incontournable.

