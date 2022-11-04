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您是否正在考虑终止您的开曼群岛实体？如是，则应在本年度日历年结束之前采取一些积极措施，以减少或避免产生2023年的年费和开支。

CIMA已就受监管基金提交终止注册的时间作出修訂，因此，于2023年终止基金可減省的费用也发生了变化 。

终止方式的选择

自愿清算（最安全且彻底的终止程序）

如果一个法律实体曾營運或交易，及/或曾在其存续期内进行第三方或商业交易，则建议以自愿清算的方式終止。这是首选路径，因为一旦实体因自愿清算而解散，除非該清算被视为欺诈，任何利害关系方都不能合法地恢复其注冊。

就开曼群岛公司，自愿清算人承担的法定义务众多，因此我们一般建議由我們的企业管理业务奥杰环球出任，亦可以优化行政效率。

就开曼群岛合伙企业，普通合伙人（GP）通常会根据有限合伙协议的条款担任自愿清算人。就此，奥杰环球可以提供協助予GP，以确保GP适当地采用了最有效的方法履行作为清算人的所有法定义务。但是，如GP不能或不愿意擔任自愿清算人，可由奥杰环球出任。

对于不受开曼群岛金融管理局（CIMA）监管的实体或已完成CIMA注销程序的实体，我们建议在2022年11月底前开展清算流程，以避免2023年的年费。实体必须提交并發布法定清算文件，預留充足时间作法定通知期举行最终股东大会，並在2023年1月底前提交最终申报表给当局。在年底前开始清算除了可节省政府年费和服务提供商费用外，還可免除其他监管备案和匯报的义务。

我们建议尽早展开终止程序，以避免产生2023年的政府注册年费和注册办事处费用。

除名（最快的终止程序，但存在未来责任/索赔的风险）

如果一个实体处于不活动状态及/或从未進行過交易，则可能适合通过除名的方式终止。这流程比自愿清算更具成本效益且更快捷，但它的缺点是缺乏自愿清算的终局性，因为任何对除名方式感到不满的利害关系方均可在实体被剔除起的10年内申請恢复该实体的注冊。

例如，就公司而言，可以对前任董事采取行动，董事承担因未满足的索赔的个人责任风险。同样地，就合伙企业而言，例如，成功的索赔人可能能够收回以前向有限合伙人进行的分配。因此，如果相关实体已经有外部投资者及/或曾進行交易，我们不建议採用这种终止方式 。

CIMA 注册的开曼基金的其他考量

时间

在CIMA登記为受监管的共同基金或私募基金的开曼群岛实体，必须在其受监管的每个日历年向CIMA支付年度登記费。随着CIMA对终止监管程序的修订自2022年8月起生效（请参阅我们的简报：CIMA发布了经修订的开曼群岛受监管基金注销监管程序新规 ），对于正在终止其注册许可的实体，年度注册费不再有任何减免。

如您希望避免繳付CIMA 2023年年费，共同基金或私募基金必须在2022年12月31日前完成所有注销义务，包括完成最终审计，向投资者结算支付最终滞留款项，并向CIMA提交相关的基金年度申报表（FAR），方能在该日期前提交正式的注销申请。我们建议在12月31日截止日期前提交此申请，以便处理备案后的相关问题。

如基金已停止交易或在2022年内终止，但无法将收益返还给投资者，也无法在2022年底前完成最终审计，则将需全额支付CIMA 2023年的登记费 。

董事登記和持牌

根据《董事注册和持牌法（已修订）》（DRLA），"涵盖实体"的董事，例如受CIMA监管的共同基金（但非私募基金）或根据《证券投资业务法》登记为"登记人士"的开曼投资经理，必须根据DRLA在CIMA注册。

您应该更新还是取消登记？

更新登記：您必须支付2023年年费，如自 2023 年 1 月 1 日起，您将在2023 年部分或全部时间继续被任命为涵盖实体的董事（包括在 2022 年 12 月 31 日或之前未能完成CIMA注销流程的涵盖实体）。

取消登記：如您希望避免繳付2023年年费，您必须在2022年12月31日或之前取消登記，但只有在您辞退或被免去董事职务，或因为所涵盖的实体已于2022年12月31日或之前成功从CIMA完成注销程序，您才能取消董事的登記。

即使自2023年1月1日起您不会继续被任命为涵盖实体的董事，如果您知道或預期您将在2023年被任命为涵盖实体的董事，您仍可选择支付更新登記的年费。

有哪些费用以及支付的截止日期 ？

更新登記：必须在2023年1月15日或之前支付853.65美元。在2023 年 1 月 15 日后才收到付款将产生罚款，因此，应尽快处理更新登記的事宜。

取消登記：必须在2022年12月31日或之前完成取消登記并支付731.71美元的取消费，在该日期后才收到取消费付款，CIMA将收取2023年的全部登記费（不設任何抵消），如此登記费未能在2023年1月15日或之前全额付妥，则将产生罚款。

如何更新注册或取消注册？

更新登記

使用在注册时收到的登录凭据登录到 CIMA 门户网站 。如您忘记了密码，请使用您的电子邮件和主页上的"忘记密码"链接进行重置。

按照指示付款。

取消登記

使用在注册时收到的登录凭据登录到 CIMA 门户网站 。如您忘记了密码，请使用您的电子邮件和主页上的"忘记密码"链接进行重置。

选择"管理董事职位"，然后按照说明删除董事，包括上传該董事的辞任書。支付注销费后，请选择"放弃"并确认：

该董事已从所有涵盖实体辞去职务； 该董事不再计划担任涵盖实体的董事；及 該董事如欲就任何其他涵盖实体行事或日后希望再出任董事，則该董事须重新申请注册。

如果需要，奥杰可以提供辞职信样本或协助您完成该流程。

处罚

根据开曼群岛的行政罚款制度，CIMA可以对违反某些监管法律（包括DRLA）的个人和实体处以行政罚款。

在CIMA注册的董事应注意，未能就其信息的变更在生效日期的21天内通知CIMA（例如終止出任基金董事）将構成严重违规行为。未能在2023年1月15日之前向CIMA支付年度董事登記费将被归类为轻微违规行为，罰款會在逾期繳款日後按月產生並累計。

值得注意的是，相关董事未能及时更新其DRLA注册也可能对任命该董事的所有涵盖实体产生影响。它可能会影响相关涵盖实体的良好信誉，并可能导致所涉实体收到违约通知，一些违约行为被归类为非常严重的违约行为，将招致巨额行政罚款。因此，我们建议董事尽快处理其更新登記的要求。

奥杰可以如何帮到您？

如果您在终止开曼群岛实体方面需要帮助，或者对节省2023年的潜在费用有任何疑问，请与您在奥杰的联系人或此处列出的我们团队成员联系。

有关奥杰环球提供的清算和其他信托服务的更多详细信息，请参阅此处的宣传手册。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.