2024年2月8日，Paul Webster KC法官驳回了Angola Group Holdings Limited（下称"该公司"）申请撤销百浚天成有限公司（下称" 百浚"）发出的法定要求偿债书。康德明代表答辩人百浚反对该申请并取得胜诉。

这宗申请的背景涉及该公司与百浚在香港高等法院长达16年的法律程序，最终，香港法院作出了多项判决，并命令该公司向百浚支付讼费。香港上诉法院命令该公司将其中国内地注册公司的全部股权转让予百浚，并向百浚支付人民币200万元（相等于约290,010.60美元）（下称" 上诉法院判决"）。

2023年4月3日，康德明代表百浚根据香港上诉法院判决在英属维尔京群岛向该公司注册办事处发出人民币200万元的法定要求偿债书。2023年4月17日，该公司申请撤销法定要求偿债书，理由是其已对百浚提出合理可行的反申索，该公司指称该反申索能够抵消其在香港上诉法院判决下拖欠百浚的债务。

撤销申请的聆讯最终于2024年2月8日举行，此前，该公司曾两次更换其英属维尔京群岛律师。

2024年2月8日，Paul Webster KC法官驳回了该公司的撤销申请，表示不认为根据贷款协议的债务提出反申索具有任何合理机会得直。法官还认为没有足够的证据证明通过口头协议能够提出与债务有关的反申索。因此，该公司的撤销申请遭驳回，法官判百浚胜诉兼得讼费，并授权百浚作出申请向该公司委任清盘人。

法院驳回了撤销申请表明其愿意调查并检视资不抵债的公司为防止清盘而提出反申索的理据是否充分。若无力偿债的公司提出了薄弱证据且没有合理机会得直，则法院很可能会驳回公司的撤销申请，并视乎情况授权答辩人作出委任清盘人的申请。

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