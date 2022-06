ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Hồ sơ phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của nhà sản xuất hoặc kinh doanh. Sau đó, hồ sơ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo công khai trên cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm. Nếu không có cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm tại thời điểm đăng ký, hồ sơ phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban Nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định. 25 Tên của Nhà sản xuất, nhà kinh doanh và sản phẩm của họ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.

Với việc ban hành Nghị định 15 21 , thay thế Nghị định 38, quy trình công bố Sản phẩm đã dần được sắp xếp hợp lý. Nhà sản xuất và kinh doanh Sản phẩm 22 hiện nay chỉ cần tự công bố Sản phẩm của họ trên các phương tiện thông tin đại chúng và với cơ quan chức năng phù hợp thuộc Ủy Ban Nhân dân địa phương. Việc tự công bố Sản phẩm theo Nghị định 15 khác cơ bản với việc công bố Sản phẩm theo Nghị định 38. Trong khi Nghị định 38 quy định việc công bố phải được phê duyệt từ các cơ quan chức năng, Nghị định 15 không quy định phải có sự phê duyệt này. Sau khi tự công bố Sản phẩm, các nhà sản xuất và kinh doanh có thể ngay lập tức sản xuất và/ hoặc lưu thông Sản phẩm trên thị trường. Các nhà sản xuất và kinh doanh chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của sản phẩm tự công bố. 23 Tuy nhiên, một số Sản phẩm cần một bước đăng ký bổ sung, gọi là Đăng ký Bản Công bố Sản phẩm 24 Nghị định 15 giảm đáng kể khoảng cách giữa công bố và việc sản xuất/ kinh doanh một Sản phẩm trong khi nó vẫn đảm bảo việc các nhà sản xuất và kinh doanh phải chịu trách nhiệm với Sản phẩm phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật và quy định an toàn thực phẩm. Do vậy, Nghị định 15 đã rút ngắn cơ bản quy trình thủ tục hành chính so với Nghị định 38.

LATTP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011, thay thế Pháp lệnh về Vệ sinh và An toàn Thực phẩm. LATTP chủ yếu mô tả quyền và nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm; các điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm và xuất khẩu hoặc nhập khẩu thực phẩm; quảng cáo và ghi nhãn thực phẩm; kiểm nghiệm thực phẩm; phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về vấn đề an toàn thực phẩm. 6

POPULAR ARTICLES ON: Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences from Vietnam

Australian National Aged Care Classification (AN-ACC) – Royal Commission into Aged Care Quality and Safety Carroll & O'Dea The AN-ACC model will use accurate data to discern the individual needs of residents living in aged care.

Legal Metrology Amendment Rules, 2022 To Come Into Force On October 01, 2022 S.S. Rana & Co. Advocates The new Amended Rules further amends the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.

Software As A Medical Device [SaMD] – Blurred Lines For Regulation? TMT Law Practice The COVID – 19 pandemic, acted as a catalyst to accelerate the uptake of technological solutions in the healthcare industry, for the purposes of monitoring, diagnosis, treatment, prevention of diseases and disorders alike.

Revised NSW Government ICT Contracting Framework - a marked improvement? Bartier Perry ICT contracts need to be sufficiently robust to mitigate risk, secure value for money & deliver benefits to the community.

NSW passes voluntary assisted dying legislation Holding Redlich To implement this framework, NSW Health will work together with the community and health and aged care stakeholders.