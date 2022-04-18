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Настоящим информируем о следующих изменениях в законодательстве Республики Казахстан в сфере здравоохранения, произошедшие в марте 2022 года:

1. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 марта 2022 года № 16 «О мерах профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» был отменен масочный режим в помещениях, за исключением медицинских организаций.

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 14 были изменены условия работы проекта «Ashyq». Так, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, установлен режим работы без ограничений по времени в будние и выходные дни, а также отменено обязательное использование приложения Ashyq в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах.

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан 25 марта 2022 года № 18 в регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности отменены требования к соблюдению кабинетной системы обучения и к обязательному соблюдению масочного режима. Также в Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 30 марта во всех образовательных организациях также отменены требования к обязательному соблюдению социальной дистанции и ежедневной термометрии (проверка бесконтактным термометром).

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 18 марта 2022 года № 15 был расширен список стран, чьи паспорта вакцинации признаются действительными на территории РК. Так, паспорта, выданные на территории Федеративной Республики Бразилии, Королевства Испании и Узбекистана, действительны в Казахстане.

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 25 марта 2022 года №17 был внесен ряд изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача от 13 января 2022 года №2:

В случае, если гражданин заболел коронавирусной инфекцией (КВИ) до 21 дня со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вводится вторая доза вакцины и завершается курс вакцинации. В случае, если гражданин заболел КВИ на 21 день и позже со дня получения первой дозы вакцины против КВИ (по дате появления симптомов заболевания), то вторая доза вакцины может не вводиться и курс вакцинации завершается;

Лицам, выезжающим за рубеж, допускается проведение повторного курса вакцинации и предоставлено право выбора вакцины в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд;

Отменено требование назначения кураторов по каждому району, городу, которые оценивают и координируют мероприятия по подготовке и проведению иммунизации;

Расширен круг лиц, которые могут вакцинироваться вакциной «Комирнати» (Пфайзер). В новой редакции Пфайзером могут вакцинироваться все лица, в возрасте старше 12 лет, в том числе иностранные граждане, проживающие в Казахстане 3 и более месяцев. До этого вакциной Пфайзер могли вакцинироваться только: а) подростки в возрасте с 12 до 18 лет; б) беременные женщины с 16 по 37 неделю беременности; в) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет и г) лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп;

Уменьшен период ревакцинации против КВИ до 3-6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед ревакцинацией. В старой редакции рекомендовалось проводить ревакцинацию не ранее чем через 6 месяцев.

6. Приказом Министра здравоохранения РК от 26 марта 2022 года было изменено приложение 2 к Приказу Министра здравоохранения РК от 20 августа 2021 года «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора». Так, перечень медицинских изделий, закупаемых у Единого дистрибьютора, был дополнен лекарственными средствами.

Документ вводится в действие 10 апреля 2022 года.

7. Приказом Министра здравоохранения РК от 15 марта утвержден стандарт оказания педиатрической помощи в РК, а также Приказом Министра здравоохранения от 24 марта утвержден стандарт оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК.

Приказы вступают в силу с 8 апреля и 10 апреля 2022 года соответственно.

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