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Настоящим информируем о следующих изменениях в законодательстве Республики Казахстан в сфере здравоохранения, произошедшие в январе 2022 года:

1. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – «Кодекс») были внесены некоторые изменения Законом РК от 3 января 2022 года № 101-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

Данный закон расширил права медицинских и фармацевтических работников. Так, с 1 января 2023 года медицинские и фармацевтические работники будут иметь право на страхование профессиональной ответственности за причинение вреда жизни и здоровью пациента при отсутствии небрежного или халатного отношения со стороны медицинского работника.

Еще одним изменением является обязанность внесения всех торговых наименований лекарственных средств в «перечень лекарственных средств, подлежащих ценовому регулированию».

Дополнительно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования будут устанавливаться предельные цены только на те торговые наименования лекарственных средств или медицинских изделий, а также международные непатентованные наименования лекарственных средств или технические характеристики медицинских изделий, которые зарегистрированы в Республике Казахстан.

Еще одно изменение коснулось закупа лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для оказания минимального, базового и дополнительного объемов медицинской помощи. С 7 марта 2022 года закуп лекарственных средств в случае индивидуальной непереносимости будет осуществляться под торговыми наименованиями, зарегистрированными в Республике Казахстан. Ранее закуп лекарственных средств осуществлялся в рамках Казахстанского национального лекарственного формуляра.

2. Постановлением Правительства от 10 января 2022 года был установлен размер предельной величины процентной ставки комиссионного вознаграждения, получаемого от активов фонда социального медицинского страхования, на 2022 год - не более 1,02 процента от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

3. Был введен новый Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 января 2022 года № ҚР ДСМ-1 «Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в Республике Казахстан».

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК от 24.01.22 г. № 6 были внесены некоторые изменения в Постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об организации и проведении санитарно- противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по коронавирусной инфекции в Республике Казахстан»:

Была внедрена новая глава 11, описывающая процедуру проведения вакцинации против КВИ с применением вакцины «Спутник Лайт».

был расширен список лиц, в отношении которых допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения КВИ на территории Республики Казахстан. Так, теперь 1) лица, выезжающие за рубеж в целях представления интересов Республики Казахстан на международном уровне; 2) обладатели международной стипендии «Болашак» и лица, направляющиеся на обучение за рубеж в рамках межправительственных соглашений/договоров, в том числе академической мобильности, и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК; 3) студенты, самостоятельно поступившие в зарубежные учебные заведения и обучающиеся в рамках межправительственных соглашений или академической мобильности и студенты, планирующие выехать по программе Work and travel и их членам семьи, при представлении подтверждающих документов (студенческая виза, приглашение от учебного заведения) по списку, представленному Министерством образования и науки РК и 4) пациенты, направляющиеся на лечение за рубежом при предоставлении документов, подтверждающих необходимость лечения за пределами Республики Казахстан, а также лицам, сопровождающим их для лечения могут повторно пройти курс вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

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