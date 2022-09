ARTICLE

Il reste à voir quels seront les commentaires de la Commission du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale qui est la prochaine à devoir rendre son avis sur le PDL. Le processus législatif étant à ses prémisses, il est difficile à l'heure actuelle de savoir quand et sous quelle forme exactement le PDL sera adopté, sachant que dans tous les cas, pour les nouveaux embauchés, les employeurs devront mettre à jour leurs modèles de contrats de travail. Les contrats existants ne devront eux pas être obligatoirement adaptés et il n'est pas requis de signer un avenant. Toutefois les salariés qui disposent d'un contrat de travail antérieur à l'entrée en vigueur de la loi auront la possibilité de demander un écrit conforme aux nouvelles dispositions et l'employeur devra remettre un tel document dans un délai de deux mois.

Le 20 juin 2019, le Parlement européen et le conseil de l'Union européenne entérinaient la directive 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union Européenne (ci-après la « Directive »). L'objectif de cette Directive est « d'améliorer les conditions de travail en favorisant un emploi plus transparent et plus prévisible tout en assurant la capacité d'adaptation du marché du travail » 1 . Le Luxembourg, comme tous les Etats Membres, était tenu de transposer cette Directive au plus tard le 1 er août 2022. C'est donc avec un peu de retard que le législateur vient de déposer le 7 septembre 2022 le projet de loi n°8070 (ci-après le « PDL »).

