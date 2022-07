ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

L'employeur est exposé au quotidien à un ensemble de risques pénaux, puisque plusieurs volets de la législation sociale sont assorties d'amendes et/ou de peines d'emprisonnement. Rappelons par exemple la législation en matière de durée de travail et de congés ou aux règles de sécurité et de santé au travail. De même, dans ses interactions avec la délégation du personnel, le délit d'entrave peut guetter. Les phénomènes de harcèlement moral et sexuel peuvent également donner lieu à poursuite.

Des exigences d'égalité de traitement s'imposent tout d'abord entre différents types de contrats : salariés à temps partiel et à temps plein, intérimaires et personnel permanent, contrats à durée déterminée ou indéterminée, télétravail et poste en entreprise, etc.

Respectueuse de la liberté du commerce et de l'industrie, l'employeur restant le « maître » de son entreprise en contrepartie du risque entrepreneurial qui pèse sur lui, la jurisprudence lui reconnaît généralement une large liberté et marge d'appréciation dans le cadre des choix prémentionnés. Néanmoins, il existe un certain nombre de critères sur lesquels il n'a pas le droit de baser ses décisions et qui ne doivent pas influencer son comportement.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Employment and HR from Luxembourg

UAE To Introduce Fines For Failure To Meet Emiratisation Requirements: Key Points To Note Gowling WLG From January 2023, private sector firms will be subject to heavy fines for every Emirati national not employed in accordance with the relevant Emiratisation regime, ...

Legislative Council Approves No Jab, No Job And Paid Quarantine And Testing Laws Herbert Smith Freehills On 15 June 2022, the Hong Kong Legislative Council passed the Employment (Amendment) Bill 2022 (Bill), which has been introduced by the Hong Kong Government...

Whistleblowing Law In Cyprus: An Effective Tool To Enhance Transparency And Employee's Protection In The Workplace Michael Kyprianou Advocates & Legal Consultants On 16 December 2019, the European Union adopted an important Directive on the protection of persons who report breaches of Union Law, Directive (EU) 2019/ 1937, the "Whistleblowing Directive"

Next Wage Indexation Postponed To 1st April 2023 ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme On Wednesday 15 June 2022, the Bill of law 8000A, transposing certain measures provided by the tripartite agreement signed on 31 March 2022 by ...

Here's A Tip On End Of Service Gratuity (EOSG) TMF Group BV Retirement and end-of-service planning in the Middle East is coming of age, and now is the time for employers to prepare to meet their lump sum payment obligations...