In artikel 12/1 wordt bepaald dat er door de aanbesteders geen voorschot toegekend wordt, tenzij indien anders bepaald in de opdrachtdocumenten. In dit laatste geval mag het voorschot niet hoger zijn dan twintig procent van de in artikel 12/5 bedoelde referentiewaarde. In principe leidt de toepassing van de artikelen 12/1 tot 12/8 niet tot de toekenning van een voorschot van meer dan 225.000 euro. Artikel 12/4, § 2 voorziet evenwel in een oplijsting van de gevallen waarin de voorschotten wel hoger kunnen zijn dan twintig procent.

