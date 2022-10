1. Welche Möglichkeiten bieten sich internationalen Akteuren in Vietnam im Abwasserbereich?

Der Prozess der Urbanisation und Industrialisierung in Vietnam schreitet sehr schnell voran. In der Zwischenzeit erreicht die Behandlung häuslicher Abwässer in städtischen Gebieten nur etwa 13%.

Die Regierung benötigt Mittel für die Modernisierung und den Ausbau des Abwasser-aufbereitungssystems.

2. Was sind die Herausforderungen bei ÖPP im Abwasserbereich in Vietnam gewesen?

Die Investoren müssen anfangs ihr eigenes Eigenkapital und Fremdkapital einsetzen, um das Projekt zu realisieren. In der Zwischenzeit haben die derzeitigen Vorschriften für die Auszahlung von Kapital zu Unzulänglichkeiten geführt und sind für Investoren nicht attraktiv.

Es gibt keine klaren und detaillierten Vorschriften über die Verantwortung des Staates im Falle von Verzögerungen bei der fristgerechten Auszahlung.

Die Bestimmungen in der aktuellen ÖPP-Gesetzgebung (Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben, Beschlüsse) beziehen sich hauptsächlich auf BOT-Verträge als eine spezielle Art von ÖPP-Projektverträgen. Andere Projektverträge wie BTO, BOO, O&M, BLT, BTL erhalten nicht so viel Aufmerksamkeit wie sie verdienen.

Es gibt keine Regelung darüber, welche Behörde für die Beilegung von Streitigkeiten zuständig ist, die bei der Behandlung von Mehr- oder Mindereinnahmen entstehen.

Die Beteiligung aller Wirtschaftssektoren an der Abwasserbehandlung hängt hauptsächlich von den Mitteln der öffentlichen Entwicklungshilfe und dem Staatshaushalt ab. Diese Kapitalquelle ist jedoch zunehmend begrenzt und kann den Bedarf nicht decken.

Der Investitionsmechanismus für den Abwasserbehandlungssektor besteht darin, der Gesellschaft grundlegenden Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. In der Zwischenzeit gibt es nicht viele Vorzugsmaßnahmen für die Finanzierung und den Betrieb, um den privaten Sektor für eine Beteiligung in diesem Sektor zu gewinnen und zu fördern. Die Gebührenordnung ist ungeeignet, der Stückpreis für sauberes Wasser und die Abwasserbehandlung ist immer noch niedrig, so dass sich die Investitionskosten für den Bau nur geringfügig amortisieren, während die Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung des Abwasserbehandlungssystems hohe und kontinuierliche Finanzierung erfordern.

Die Präferenzbedingungen und -verfahren sind nicht aufeinander abgestimmt, so dass Investoren immer noch viele Schwierigkeiten beim Zugang zu Möglichkeiten und bei der Organisation der Projektdurchführung haben.

Einige Gemeinden haben noch keinen One-Stop-Mechanismus für die Projektprüfung eingerichtet. Es fehlt immer noch an spezifischen Verpflichtungen und Unterstützung, um ein günstiges und sicheres Investitionsumfeld für Investoren zu schaffen.

Die Planung der Wasserversorgung und der Entwässerung weist viele Mängel auf, was für die Unternehmen viele Herausforderungen und Schwierigkeiten bedeutet.

Die Infrastruktur für die Abwasserbehandlung hält mit dem Prozess der Urbanisation und Industrialisierung nicht Schritt.

3. Wir wissen, dass die Kläranlage North Saigon 1 das erste ÖPP-Abwasserprojekt seit dem neuen ÖPP-Gesetz von 2020 ist. Welche Art von Struktur wird dieses Projekt im Rahmen einer ÖPP voraussichtlich annehmen?

Es gibt noch keine offiziellen Informationen, aber wir gehen davon aus, dass es sich um die Form Bauen – Übertragen – Betreiben (Build – Transfer – Operate) handeln wird.

4. Ist es wahrscheinlich, dass andere Kläranlagen in der Stadt in naher Zukunft auf ein ÖPP-Konzept umgestellt werden, und wenn ja, welche Projekte konkret?

Ja, die HCM-Behörden planen die folgenden Projekte auf einen neuen Rahmen umzustellen: Binh Hung Hoa (eine Kombination der Projekte West Saigon – Tan Hoa – Lo Gom), Nord Saigon 2, Cau Dua, Nordwest, West Saigon und Suoi Nhum.

5. Ist es der Regierung von HCMC ernst damit, internationale Investitionen ins Land zu holen, und glauben Sie, dass das neue ÖPP-Gesetz Investoren besser schützen wird als zuvor? Wenn ja, auf welche Weise?

Ho Chi Minh Stadt strebt an, dass bis 2025 etwa 80 % des gesamten Abwassers der Stadt (fast 2,6 Mio. m3/Tag) gesammelt und gemäß den Standards behandelt werden, bevor es in die Umwelt eingeleitet wird.

Nach Angaben des stellvertretenden Direktors des Bauamts von Ho Chi Minh City, Dang Phu Thanh, besteht das derzeitige Hindernis darin, dass die Investitionskosten für das Kanalisations- und Abwasserbehandlungssystem recht hoch sind. Ho Chi Minh Stadt hat auch um ODA-Mittel aus Japan gebeten.

Internationale Agentur für Zusammenarbeit, Weltbank, Asiatische Entwicklungsbank; förderte die Sozialisierung von Investitionen in Entwässerungs- und Kläranlagen und forderte Investitionen in Form von öffentlich-privaten Partnerschaften, um mehr Kapital zu erhalten.

Was den Schutz der Investoren angeht, so befürchten wir, dass das neue ÖPP-Gesetz die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt. In Wirklichkeit weist das derzeitige Rechtssystem für ÖPP viele grundlegende Beschränkungen auf, wie z. B. nur ein ÖPP-Gesetz, zwei Durchführungsverordnungen und eine Reihe von damit zusammenhängenden Verordnungen und Rundschreiben. Diese Dokumente sind inhaltlich sehr skizzenhaft und kurz gehalten, so dass sie nicht ausreichen, um die in der ÖPP-Investitionspraxis auftretenden Probleme umfassend zu regeln. Darüber hinaus ist eine Kernfrage, an der Investoren und Projektunternehmen sehr interessiert sind, noch nicht geklärt: Sind sie Eigentümer der von ihnen erstellten Projektarbeiten und wenn nicht, welche Rechte haben sie an diesem Eigentum? Der spezifische Schutzmechanismus des Staates für das Recht, Bauwerke von Investoren und Projektunternehmen zu betreiben, ist nicht geklärt. Zu den Eigentumsrechten, die Investoren und Projektunternehmen haben, gehört insbesondere das Recht, das Projekt zu betreiben. Wird dieses Recht nicht wahrgenommen, so gilt dies als Nichterreichen der Ziele des Investors oder des Projektunternehmens. Obwohl dies gesetzlich vorgesehen ist, wird dieses Recht in der Praxis regelmäßig verletzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Absicht des Gesetzgebers sehr gut war. Allerdings fehlt es noch immer an einem starken politischen Willen, ÖPP-Projekte regelmäßig und in großem Umfang umzusetzen. Hier muss nachgebessert werden, sonst können wir die Ziele des ÖPP-Gesetzes nicht erreichen.

