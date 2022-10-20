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I. Актуальность темы исследования

С момента развала в 1991 году Советского Союза страны Центральной Азии и Россия находятся в постоянном поиске и настройке. оптимальных правовых механизмов привлечения частного капитала для создания и реконструкции публичной инфраструктуры. Помимо того, что во всех этих странах есть законы о концессиях, а также иных договорных формах инвестиционных соглашений с участием публично-правовых образований, специализированные законы о государственно-частном партнерстве (ГЧП) были приняты в Таджикистане в 2012 году, в Казахстане и России в 2015 году, в Узбекистане в 2019 году, а в Кыргызстане и Туркменистане6 совсем недавно, в 2021 году. Становление и развитие института ГЧП в доктрине и догме гражданского права стран Центральной Азии и России представляет особый интерес для исследования, так как за последние тридцать лет в этих государствах уже накопился определенный и самобытный опыт по имплементации феномена ГЧП в национальные законодательства, а также появилась правоприменительная практика в сфере ГЧП.

Особый интерес представляет решение проблемы определения квалифицирующих признаков ГЧП, позволяющие отграничить его от смежных правовых институтов. Без правильного понимания ГЧП как правовой категории, надлежащим образом закреплённой в национальном законодательстве и инструментах государственной политики в сфере ГЧП, неизбежны как злоупотребления механизмом ГЧП коррумпированными государственными служащими и нечистыми на руку представителями бизнеса, так и в целом неэффективность использования механизма ГЧП, даже в отсутствие какого-либо злого умысла у участвующих в ГЧП лиц. Ярким примером такого неудачного развития ГЧП является Казахстан. Так, из-за неконтролируемого роста «имитаций»1 ГЧП проектов в Казахстане, даже глава государства Касым-Жомарт Токаев в 2019 году признал, что «сама идея ГЧП дискредитирована»2. В России ГЧП тоже развивается не без проблем, что видно по резонансным так называемым «Башкирскому »3, «Тувинскому»4 и «ХМАО»5 судебным делам, в которых по инициативе антимонопольного органа риску пересмотра было подвергнуто общепринятое понимание ГЧП. При этом вопрос остается открытым, так как в России до сих пор нет уверенности в недопустимости применения судами механизма переквалификации концессионных соглашений в государственные кон тракты для целей прекращения концессионных соглашений или признания их недействительными.

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