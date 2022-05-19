Введение

Структура производства электроэнергии в Казахстане

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Сектор ВИЭ

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Целевые показатели

РКИК ООН

  • Казахстан обязался к 2020 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с уровнем 1990 года.
  • Согласно прогнозу выбросов ПГ, в 2020 году с помощью принимаемых мер удалось достигнуть уменьшение выбросов на 5,2%.

ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

  • Казахстан должен сократить выбросы парниковых газов на 15-25% к 2030 году по сравнению с 1990 годом в масштабе всей экономики (15% - безусловная цель, 25% - условная цель, при получении международной поддержки).

Долгосрочные цели по сокращению выбросов

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Развитие сектора ВИЭ в Казахстане

  • В 2009 году принят закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», направленный на поддержку использования возобновляемых источников при производстве тепловой и электрической энергии.
  • В 2013 году был запущен механизм государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, который основан на централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам.
  • 2018 год старт первых аукционных торгов ВИЭ.

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