Введение
Структура производства электроэнергии в Казахстане
Сектор ВИЭ
Целевые показатели
РКИК ООН
- Казахстан обязался к 2020 году сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с уровнем 1990 года.
- Согласно прогнозу выбросов ПГ, в 2020 году с помощью принимаемых мер удалось достигнуть уменьшение выбросов на 5,2%.
ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
- Казахстан должен сократить выбросы парниковых газов на 15-25% к 2030 году по сравнению с 1990 годом в масштабе всей экономики (15% - безусловная цель, 25% - условная цель, при получении международной поддержки).
Долгосрочные цели по сокращению выбросов
Развитие сектора ВИЭ в Казахстане
- В 2009 году принят закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», направленный на поддержку использования возобновляемых источников при производстве тепловой и электрической энергии.
- В 2013 году был запущен механизм государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, который основан на централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам.
- 2018 год старт первых аукционных торгов ВИЭ.
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