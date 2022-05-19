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Kazakhstan: Критерии ГЧП "1 К 1" Вступили В Силу, Но В Измененном Формате

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1 апреля 2022 вступили в силу правки в Методику отбора государственных инвестиционных проектов (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 декабря 2014 года № 129), согласно которым в число основных предпосылок (критериев) для реализации проектов ГЧП, в том числе концессионных проектов для государства было включено условие о том, что размер государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств (при их необходимости) должен быть не больше суммы денежных средств, вовлекаемых частным партнером (концессионером) в проект ГЧП или концессионный проект на стадии их отбора, в том числе собственных денежных средств частного партнера (концессионера) - так называемый Критерии «1 к 1».

Данное нововведение потенциально может привести к тому, что частные партнеры (концессионеры) по проектам ГЧП и концессии смогут рассчитывать только на возмещение реальных затрат, понесенных при реализации проекта, т.е. государство не будет предоставлять дополнительное финансирование для обеспечения дохода частного партнера (концессионера) по проекту.

Однако, приказом Министра национальной экономики РК от 13.04.22 г. № 35, в Критерии «1 к 1» были внесены 3 ключевых изменения:

размер государственных обязательств по проектам ГЧП теперь должен быть не больше собственных или собственных и заемных денежных средств частного партнера (концессионера);

частного партнера (концессионера); размер собственных или собственных и заемных денежных средств частного партнера (концессионера) для целей применения Критерии «1 к 1» увеличен до 20%;

увеличен до 20%; Критерии «1 к 1» не применяется к проектам ГЧП социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения.

Рекомендуемы учитывать данные поправки в Критерии «1 к 1» при планировании проектов ГЧП и концессии.

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