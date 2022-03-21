ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

1) Вы критикуете систему ГЧП в Казахстане, обозначая, что большая часть из них представлена мелкими проектами: детскими садами и сферой услуг. Между тем, крупнейшим ГЧП-проектом является строительство БАКАД, где обязательства перед концессионерами представлены в иностранной валюте. В свете последних событий, приведших к повышению курсу доллара, только по этому проекту обязательства государства выросли соразмерно курсу доллару. Возможно, наоборот, стоит реализовывать мелкие проекты с местными инвесторами, не привязываясь к курсу доллара?

-ГЧП как специальный механизм привлечения частного капитала и компетенций изначально не предназначен для мелких проектов, так как трудовые и временные затраты для отбора подходящего проекта, проведения конкурса, согласование сбалансированного договора ГЧП предполагают, что ГЧП имеет смысл использовать только для реализации крупных проектов. ГЧП это как высокоточный и дорогой инструмент, которым нельзя забивать гвозди как молотком. Детские сады, сфера услуг и другие проекты, которые не предполагают реального вложения инвестором не только денег, но и редких технологий и компетенций по созданию и эксплуатации нового объекта публичной инфраструктуры, можно и нужно реализовывать в рамках Закона о госзакупок, а не Закона о ГЧП. То, что в БАКАД государство взяло на себя валютный риск не означает, что ГЧП это плохо. ГЧП предполагает, что стороны договариваются в каждом конкретном проекте, кто какой риск возьмет на себя. Если государство в данном случае взяло на себя валютный риск, то это либо требовалось и обоснованно с учетом баланса рисков, или недоработка представителей государства. То есть надо каждый конкретный случай смотреть, а не все ГЧП проекты "под одну гребенку".

2) Если говорить в целом, то после январских событий, насколько Казахстан потерял инвестиционную привлекательность для крупных инвесторов, по Вашему мнению?

-Казахстан определенно сильно потерял "лоск" из-за январских событий, плюс война в Украине плохой имидж создает всему региону бывшего СССР, но все еще можно исправить и привлечь иностранных инвесторов, если руководство страны наконец-то приступит к политическим и экономическим реформам на деле, а не на словах, а также обеспечит действительно независимое правосудие. Послание Президента РК от 16 марта дает основания для оптимизма.

Подробнее читайте на сайте Inbusiness.kz

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.