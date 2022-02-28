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1) Общие сведения

В 2022 году был опубликован проект нового Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – «Порядок»). Данный Порядок полностью заменит Правила осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления от 3 июля 2019 года (далее – «Порядок 2019 года»).

Вышеупомянутый Порядок регулирует процесс осуществления закупок АО «Самрук-Қазына» (далее – «Фонд»), включая управление категориями закупок, формирование и ведение реестров, перечней в сфере закупок Фонда, планирование закупок, выбор поставщика и заключение с ним договора.

В целом, в новую редакцию Порядка были перенесены положения из стандартов и других нормативных документов Фонда, на которые ранее ссылался Порядок 2019 года. Таким образом, Порядком охвачен широкий круг вопросов, относящихся к закупкам Фонда. Кроме того, Порядок содержит ряд важных нововведений, касающихся процедуры закупок Фонда. Основные изменения в Порядке описаны в настоящем обзоре.

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Представленный вашему вниманию обзор содержит анализ отдельных положений Порядка.

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