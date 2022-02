ARTICLE

Ja, man kann sagen, dass die Überarbeitung des Umweltschutzgesetzes ein treibender Faktor für mehr umweltfreundliche Projekte, wie das Abwasserprojekt, ist. Ich denke jedoch, dass die wichtigsten Faktoren die Bedürfnisse des Verbrauchers und der Mangel an inländischen Finanzmitteln für diese Projekte sind. Zu Beginn erfordern Abwasseraufbereitungsprojekte in der Regel einen hohen Finanzierungsaufwand. Investoren können erst nach etwa 10 Jahren Gewinne erzielen, was ziemlich spät ist . Angesichts des raschen Bevölkerungswachstums und der Tatsache, dass nicht genügend Kläranlagen - und zwar solche mit fortschrittlicher Technologie, in Sicht sind, um die mehr als 3 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Tag zu bewältigen, braucht Vietnam mehr Abwasserprojekte mit Finanzierung durch ausländische Investoren. In Zukunft werden wir sicherlich noch mehr solcher Projekte sehen, wenn auch mit besserer Technologie

