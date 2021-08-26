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НОВЫМ УКАЗОМ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ АКТИВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Указ Президента №УП-6167 от 11.02.2021 определяет перечень государственных активов, а также хозяйственных обществ с участием государства и государственных предприятий, которые будут выставлены на торги в 2021 году.

Примечание к списку компаний с государством, подготовленному к аукциону с апреля 2021 года, дополнено пунктом 3, согласно которому в случае изменения размера государственной доли и организационно- правовой формы предприятий продажа активов должна осуществляться с учетом этих изменений. Он также дополнен положениями, в соответствии с которыми:

продажа государственных акций (долей) предприятий осуществляется профессиональными организациями, привлеченными инвестиционной компанией "UzAssets" при Агентстве по управлению государственными активами;

при наличии доли предприятий с преобладающей долей государства в уставном капитале предприятий их акции передаются Агентству по управлению государственными активами по балансовой стоимости путем уменьшения доли в уставном фонде и выставляются на торги единым пакетом на основании решений органов управления;

размер государственной доли, выставляемой на торги в предприятиях, и перечень предприятий, продаваемых по наименованию, утверждаются решением Государственной комиссии по проведению тендерных торгов по продаже государственного имущества на основании предложения Министерства экономического развития, Министерства финансов и Агентства по управлению государственными активами.

Полный перечень активов, подлежащих приватизации, приведен ниже:

https://nrm.uz/contentf?doc=650384_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_11_02_2021_g_n_up-6167_o_merah_po_dalneyshemu_uskoreniyu_processov_privatizacii_gosudarstvennyh_aktivov&products=1_

ЕБРР ВЫДЕЛИЛ КРЕДИТ В РАЗМЕРЕ 81,6 МЛН ЕВРО НА РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит в размере 81,6 миллиона евро на 7 лет, включая льготный период в 30 месяцев, по ставке 1% годовых плюс 6-месячная ставка Euribor и комиссия в размере 0,5% для развития электроэнергетики в Узбекистане.

Постановлением было утверждены:

Схема использования долга Европейского банка реконструкции и развития;

Прогнозные графики погашения задолженности АО "Ташкентская ТЭС", АО "Навоийская ТЭС", АО "Тахиаташская ТЭС", АО "Сырдарьинская ТЭС", АО "Талимарджанская ТЭС".

Срок реализации проекта - 2 года (2021-2022).

Установлено, что:

АО «Иссиклик электр станциялари» отвечает за координацию и мониторинг проекта;

АО «Ташкентская ТЭС», АО «Навоийская ТЭС», АО «Тахиаташская ТЭС», АО «Сырдарьинская ТЭС», АО

«Талимарджанская ТЭС» являются получателями кредита и отвечают за его эффективное использование и своевременный возврат;

погашение основного долга, выплаты по процентам, разовым комиссии и другие расходы, будут производиться за счет ТЭС.

КОНТРАКТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ НЕ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ

Государственные закупки товаров (работ, услуг) допускаются на прямой договорной основе, при этом заявитель должен пройти комплексную экспертизу в Государственном унитарном предприятии "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов" Министерства экономического развития и сокращения бедности.

В Перечень товаров (работ, услуг), закупаемых государственными заказчиками по прямым контрактам, внесены изменения, устанавливающие, что отдельные контракты не будут рассматриваться при осуществлении государственных закупок товаров (работ, услуг).

В перечень включены государственные закупки работ и услуг Министерства здравоохранения, Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и здравоохранения, комплексная экспертиза Главного управления здравоохранения при Администрации Президента, Государственного фонда медицинского страхования, а также государственных медицинских организаций.

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