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Аннотация

В данной статье исследуется развитие ГЧП в Казахстане с 1991 года до момента написания статьи. Рассматривается эволюция законодательства о ГЧП и подходы, используемые для создания благоприятной среды для ГЧП в целях извлечения уроки для будущей политики страны. В данной статье описывается эволюция концепции ГЧП в стране и проводится анализ пробелов и недостатков в действующей политике и законодательстве в области ГЧП.

Определение ГЧП и сфера деятельности ГЧП претерпели значительные изменения в национальном законодательстве и юридической литературе с 1991 года. Автор выделяет следующие пять этапов развития ГЧП в Казахстане: Первый этап- правовая база ГЧП только для иностранных инвесторов (1991–1993 гг.); Второй этап - отсутствие нормативно-правовой базы по ГЧП и «пилотных» проектов (1994-2005 гг.); Третий этап - формирование правовой и институциональной базы (2006-2015 гг.); Четвертый этап - развертывание активного ГЧП: основное внимание уделяется количеству (2016–2018 гг.); Пятый этап - корректировка структуры ГЧП: более строгие требования (с 2019 г. по настоящее время).

В данной статье автор рассматривает первые два этапа с 1991 по 2005 годы, уделяя внимание действиям правительства, политическим целям на отдельных рассматриваемых этапах, давая оценку последствия для проведения дальнейшей политики в сфере развития государственно-частного партнерства в государстве. Автором делается вывод, что в конце первого этапа в отличие от первого закона о концессиях, все последующие законы о ГЧП были применимы как к

отечественным, так и к иностранным инвесторам, поскольку правительство осознало важность равного отношения ко всем инвесторам. Второй же этап также показал, что Казахстану необходимы более эффективные инструменты политики ГЧП для реализации проектов в коммунальном секторе.

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