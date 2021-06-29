Аннотация
В данной статье исследуется развитие ГЧП в Казахстане с 1991 года до момента написания статьи. Рассматривается эволюция законодательства о ГЧП и подходы, используемые для создания благоприятной среды для ГЧП в целях извлечения уроки для будущей политики страны. В данной статье описывается эволюция концепции ГЧП в стране и проводится анализ пробелов и недостатков в действующей политике и законодательстве в области ГЧП.
Определение ГЧП и сфера деятельности ГЧП претерпели значительные изменения в национальном законодательстве и юридической литературе с 1991 года. Автор выделяет следующие пять этапов развития ГЧП в Казахстане: Первый этап- правовая база ГЧП только для иностранных инвесторов (1991–1993 гг.); Второй этап - отсутствие нормативно-правовой базы по ГЧП и «пилотных» проектов (1994-2005 гг.); Третий этап - формирование правовой и институциональной базы (2006-2015 гг.); Четвертый этап - развертывание активного ГЧП: основное внимание уделяется количеству (2016–2018 гг.); Пятый этап - корректировка структуры ГЧП: более строгие требования (с 2019 г. по настоящее время).
В данной
статье
автор
рассматривает
первые два
этапа с 1991 по
2005 годы,
уделяя
внимание
действиям
правительства,
политическим
целям на
отдельных
рассматриваемых
этапах,
давая
оценку
последствия
для
проведения
дальнейшей
политики в
сфере
развития
государственно-частного
партнерства
в
государстве.
Автором
делается
вывод, что в
конце
первого
этапа в
отличие от
первого
закона о
концессиях,
все
последующие
законы о
ГЧП были
применимы
как к
отечественным, так и к иностранным инвесторам, поскольку правительство осознало важность равного отношения ко всем инвесторам. Второй же этап также показал, что Казахстану необходимы более эффективные инструменты политики ГЧП для реализации проектов в коммунальном секторе.
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