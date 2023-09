ARTICLE

In Bezug auf die Besteuerung von unselbständiger Arbeit werden diverse Klarstellungen zu Art. 15 und 15a DBA D-CH in das Protokoll zum DBA D-CH aufgenommen. Unter anderem wird festgehalten, dass für Arbeitnehmer, deren Arbeitslohn gemäss Art. 15 Abs. 1 DBA D-CH in beiden Vertragsstatten teilweise steuerbar ist, die tatsächlichen Arbeitstage und Tätigkeitsorte vom Arbeitgeber zu bescheinigen sind. Weiter erfolgen Klarstellungen bezüglich des Besteuerungsrechts für Abfindungen, die je nach Charakter (Vorsorgecharakter, vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, sonstige Gründe) anders ausfallen. Die Grenzgängerregelungen, die bisher in Verständigungsvereinbarungen detaillierter geregelt waren, werden nun im Protokoll ausführlicher behandelt, um die Geltung in Deutschland sicherzustellen. 6

