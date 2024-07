ARTICLE Ermittlung Des Unternehmenswerts Mit Der Net Asset Value (NAV)-Methode Boege Rohde Luebbehuesen More Contributor Mit dem Beschluss vom 23. August 2023 hat das Bayerische Oberste Landesgericht die Anwendbarkeit der Net Asset Value Methode als Bewertungsverfahren bei einer vermögensverwaltenden Gesellschaft für Zwecke der Ermittlung einer angemessenen Barabfindung der Minderheitsaktionäre im Rahmen ihres Ausschlusses nach § 327a AktG bestätigt.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.