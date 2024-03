ARTICLE

1 Homes Passed bezeichnet die Anzahl der Gebäude, die potenziell an die Glasfaserinfrastruktur angeschlossen werden könnten. Dies beinhaltet daher auch Gebäude, die nicht an das Glasfasernetz angeschlossen, aber innerhalb der Reichweite des Netzes sind (z.B. wenn Glasfaserleitungen lediglich in der Straße, aber nicht bis zum Gebäude verlegt sind)

Darüber hinaus sind Glasfaseranbieter mit operativen Herausforderungen konfrontiert. Für viele erweist sich der Ausbau und insbesondere die Umwandlung von Homes Passed 1 in Homes Connected 2 (und schlussendlich: zahlende Kunden) als wesentlich kostspieliger und zeitaufwändiger als oft in Business Cases angenommen. Dies spiegelt sich auch in der Zahl der Glasfaseranschlüsse wider: Der Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V. (VATM) prognostizierte für Ende 2023 bei ca. 42 Mio. Haushalten und 4 Mio. Unternehmen in Deutschland nur ca. 16 Mio. Homes Passed, von denen wiederum nur ca. 8 Mio. tatsächlich angeschlossen sein sollten (Homes Connected). Dies entspricht einem Wachstum von ca. 3 Mio. Haushalten im Vergleich zu Ende 2022, was leicht unter dem Durchschnitt der letzten beiden Jahre liegt. Der Anteil der tatsächlich aktivierten Anschlüsse, und damit der zahlenden Kunden, soll mit ca. 4 Mio. (ein Zuwachs von ca. 800T Haushalten) weiterhin deutlich unter den Homes Connected gelegen haben.

