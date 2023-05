ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations.

Neu und besonders erwähnenswert sind die möglichen Steuerfreistellungen nach § 19a Abs. 4b EStG-RefE. Dem neu eingefügten Abs. 4b zufolge, führt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder der Ablauf der zwanzig Jahre (§ 19a Abs. 4 S. 1 Nr. 2 EStG) beim Arbeitnehmer nicht zu einer Besteuerung, wenn der Arbeitgeber zuvor freiwillig und unwiderruflich beim Betriebsstättenfinanzamt erklärt, dass er für die Lohnsteuer haftet. Einzig in dem Fall, in dem der Arbeitnehmer die Anteile entgeltlich oder unentgeltlich weiterveräußert, greift die in Abs. 4b EStG-RefE statuierte Steuerfreiheit nicht ein. Hat der Arbeitnehmer nicht die Absicht, die erworbenen Anteile weiter zu veräußern, führt daher künftig selbst der Ablauf der zwanzig Jahre oder die Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zu einer Besteuerung des Anteilserwerbs. Besonders in Bezug auf die Konstellation der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestand hinsichtlich der Dry-Income-Problematik Handlungsbedarf, weil nach gegenwärtiger Rechtslage die Gefahr besteht, dass der Arbeitnehmer im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch keine ausreichenden liquiden Mittel hat. Für den Arbeitgeber entfällt mit Abgabe der Haftungserklärung vor dem Betriebsstättenfinanzamt die Möglichkeit der Haftungsbefreiung durch Anzeige. Im Falle der freiwilligen Haftungsübernahme durch den Arbeitgeber besteht aber die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Pauschsteuersatzes in Höhe von 25%.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from Germany

UK Mandatory Disclosure Rules Come Into Force Osborne Clarke The new UK mandatory disclosure rules (MDR), which came into effect on 28 March 2023, require taxpayers and advisers – which are referred to as "intermediaries" and include lawyers and accountants...

Find The Right Jurisdiction For Your Company! Matters To Consider CYAUSE Audit Services Ltd The amount of tax payable by any individual or company is determined by the tax jurisdiction it falls. Therefore in order to reduce your taxation amount to the absolute minimum...

Statistics On Individuals Opting For The Italian Attractive Tax Regimes Loconte & Partners Over the last few years, the Italian Government has introduced several favorable tax regimes and facilities in order to attract foreign residents to migrate and invest in Italy.

Corporate Tax 2023 Patrikios Pavlou & Associates Businesses in Cyprus generally adopt a corporate form. The most common type of corporate form is that of a private (or public) limited liability company with shares. A Cyprus company is fiscally...

Italy 7% Flat Tax For Pensioners Boccadutri International Law Firm In Italy, it is possible to take advantage of a 7% flat tax if you move to a small location in southern Italy.