ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Sofern zum Jahresende ersichtlich ist, dass ein hoher Jahresüberschuss erzielt wird, können in diesem Falle durch den Erwerb von Kryptowährungen sofort abziehbare Betriebsausgaben generiert werden, was eine Senkung des Steuersatzes zur Folge haben kann. Im Verkaufsjahr werden Betriebseinnahmen realisiert. Durch den Verkauf in einem Jahr, in dem geringe Einkünfte erzielt werden, oder in denen auch ohne diesen Verkauf der Spitzensteuersatz anfallen würde, kann in der Gesamtbetrachtung ein Steuervorteil erzielt werden.

Die C. GmbH erwirbt am 01.10.2020 10 Bitcoins für je 9.000 EUR. Bei der Veräußerung am 01.03.2021 konnte ein Verkaufspreis von 40.000 EUR je Bitcoin erzielt werden. Die C. GmbH erzielt am 01.03.2021 einen steuerpflichtigen Gewinn von 310.000 EUR.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Tax from Germany

Do I Still Need My Property Holding Company? Winckworth Sherwood Spanning from 2013 to the Budget 2021, there has been a plethora of changes affecting companies which own UK real estate. This briefing note summarises the key changes and will be a useful starting point...

Keeping It In The Family – Focus On Asian Families Preserving Family Wealth For Future Generations Winckworth Sherwood Hard working individuals who are happy to pay tax during their lifetime are often surprised that up to 40% of their wealth will be taxed when passed to the next generation on their death.

Important Considerations – UK Formerly Domiciled Residents Dixcart Group Limited When individuals are thinking of returning to live in the UK, there are a number of important matters they should consider before they move back to the UK.

Making Tax Digital For Income Tax Haysmacintyre HMRC has confirmed that Making Tax Digital (MTD) will apply from April 2023. Unincorporated businesses with trading and/or rental income exceeding £10,000 per year will be required to keep...

Overview Of HMRC Nudge Letters Price Bailey HMRC are sending ‘Nudge letters' recently to individuals to check that their personal tax affairs are up to date and have been correctly disclosed on their UK tax returns.