Die Kritik an der GmbH-gebV betrifft weniger die konkrete Umsetzung als Zweifel an dem tatsächlichen Bedarf an einer solchen Rechtsform. Es wird immer wieder betont, dass es schon heute unter deutschen Unternehmen einige Vorbilder gibt, die die Ziele der GmbH-gebV erreicht zu haben scheinen: Allen voran Robert Bosch. Hier hält die gemeinnützige Robert Bosch Stiftung GmbH 94% der Kapitalanteile an der Robert Bosch GmbH. Die Stimmrechte bei der Robert Bosch GmbH liegen hingegen zu 93% bei der mit Vertretern der Familie Bosch und Personen des Wirtschaftslebens besetzten Robert Bosch Industrietreuhand KG, die praktisch keine GmbH-Anteile hält. Diese Konstruktion führt dazu, dass die Unternehmensgewinne an die Stiftung GmbH ausgeschüttet werden oder bei der Robert Bosch GmbH verbleiben. Es handelt sich allerdings um eine aufwendige Konstruktion mit mehreren GmbHs und einer KG, die für viele kleinere Gesellschaften nicht praktikabel sein dürfte.

Bei der Gründung einer GmbH-gebV erbringen die Gesellschafter ihre Einlage in das Stammkapital wie bei einer "normalen" GmbH. Die Geschäftsanteile können in der Folgezeit veräußert werden, aber nur zum Nominalwert. Der Grundsatz der Vermögensbindung verbietet bei der GmbH-gebV jegliche Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter – ganz gleich in welcher Form. Diese Vermögensbindung gilt ewig, sie kann weder aufgehoben noch eingeschränkt werden, nicht einmal durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss. Konsequenz ist ein steuerlicher Vorteil: Die GmbH-gebV kann dauerhaft von der niedrigen steuerlichen Belastung thesaurierter Gewinn profitieren. Das in der GmbH-gebV entstehende Vermögen unterliegt auch keinerlei Schenkungs- oder Erbschaftssteuer, weil sich diese Steuer immer nur an der geleisteten Einlage orientiert.

