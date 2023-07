ARTICLE

Der Diskussionsentwurf sieht wesentliche Veränderungen für das Grunderwerbsteuergesetz vor, insbesondere im Hinblick auf Share-Deal-Konstellationen. Durch die Aufgabe des Gesamthandsprinzips mit dem MoPeG, ist eine Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes erforderlich geworden. Da es sich hierbei noch um einen Diskussionsentwurf handelt, sind Änderungen im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens zu erwarten. Zudem ist zu erwarten, dass die Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes zeitgleich mit dem MoPeG in Kraft treten sollten, um einen Gleichlauf zu gewährleisten. Allerdings bleiben noch einige Fragen unbeantwortet. Insbesondere beim Umgang mit in der Vergangenheit liegenden Anteilserwerben an grundbesitzenden Gesellschaften, die bislang nicht der Grunderwerbsteuer unterlagen (Erwerb von weniger als 95% bzw. 90%) ist nicht klar, wie der Hinzuerwerb der verbleibenden Anteile nach Ablauf der Zehn-Jahres-Frist zu behandeln ist. Es ist daher anzuraten, vergangene Anteilserwerbe von weniger als 100% an grundbesitzenden Gesellschaften in den letzten zehn Jahren zu überprüfen, um etwaig sinnvolle Maßnahmen vor dem 1. Januar 2024 einzuleiten.

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat einen Diskussionsentwurf für ein Gesetz zur Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes erarbeitet. Besondere Bedeutung erhält dieser Entwurf für Share-Deal-Konstellationen. Einer der Hauptgründe für die Novellierung des Grunderwerbsteuergesetzes ist das bevorstehende Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) am 1. Januar 2024. Ziel der Novellierung ist die Verhinderung von steuerumgehenden Gestaltungen einerseits und die Verhinderung der Besteuerung steuerunwürdiger Fälle andererseits. Zu diesem Zwecke werden unter anderem die derzeit gebräuchlichen starren Beteiligungsgrenzen sowie Fristen in Share-Deal-Konstellationen aufgehoben. Es ist zu erwarten, dass die neuen Regelungen zeitgleich mit dem MoPeG am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

