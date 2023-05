ARTICLE

Zu beachten ist ferner, dass die – wenn auch nur zeitweise – Abänderung der Fondsverträge Auswirkungen auf den aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Status des Fonds haben kann. Die KAGB-Definition eines offenen" AIF ist sehr weit. Hierfür reicht es bereits aus, wenn Anteile am Fonds irgendwann vor der Liquidationsphase von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückgekauft oder zurückgenommen werden. Diese Voraussetzung ist auch dann noch erfüllt, wenn z.B. eine zwei- oder dreijährige Phase ohne Rückgabemöglichkeit vorgesehen wird. Nachteilig kann die Einschränkung der Rückgabemöglichkeit aber für Fonds sein, die investmentsteuerlich als Spezial-Investmentfonds einzuordnen sind. Um investmentsteuerrechtlich den Status eines Spezial-Investmentfonds zu erhalten, müssen die Anlagebedingungen eines Fonds vorsehen, dass die Anleger mindestens einmal im Jahr eine Möglichkeit zur Anteilrückgabe haben. Diese Voraussetzung wäre bei einem mehrjährigen Rückgabeverbot nicht mehr erfüllt, so dass der Fonds steuerlich nur noch als Investmentfonds", also vergleichbar einem Publikums-Sondervermögen, behandelt würde. Neben einer Änderung der laufenden Besteuerung hätte der Statusverlust auch eine einmalige Besteuerung der stillen Reserven auf Fondsebene zur Folge, was regelmäßig erhebliche wirtschaftliche Nachteile für die Anleger zur Folge hat.

Auch bei Anlegern in renditestabilen, konservativ ausgerichteten Immobilienfonds verbreitet sich im aktuellen Marktumfeld vermehrt die Befürchtung, dass Mitanleger außerplanmäßig die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Das hat zwar auf die anderen Anleger unmittelbar keine Auswirkung. Je nach Beteiligungshöhe und Gesamtsituation des Fonds kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Rückgaben aber ggf. nicht oder nicht in der begehrten Höhe bedienen und ist zur Aussetzung der Anteilrücknahme gegenüber allen Anlegern gezwungen. Dieser Schritt führt regelmäßig zu einer Vielzahl zusätzlicher Rückgabewünsche. Die Situation wird auch als Windhundrennen" bezeichnet, bei dem alle Anleger hoffen, noch vor den anderen eine Auszahlung zu erhalten. Sie kann in letzter Konsequenz die unnötige" Abwicklung auch ansonsten stabiler Fonds unter Zeitdruck und mit Verlusten für die Anleger notwendig machen.

