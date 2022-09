ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Für Immobilieninvestoren, die mit ausländischen Gesellschaften in deutsche Immobilien investieren, ergeben sich regelmäßig Unsicherheiten aus der Frage, ob Dienstleister (zB Asset- bzw. Property Manager) in Deutschland zu einer inländischen Betriebsstätte und damit zu einer Gewerbesteuerpfllicht in Deutschland z.B. für Mieterträge und Veräußerungsgewinne führen. Unsicherheiten hatten sich insbesondere aus einem Urteil des Finanzgerichts (FG) Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2019 ergeben, das sehr strenge Maßstäbe angelegt hatte.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Germany

Keep Your Options Open...At Least With NEC Barton Legal Before entering into contracts, most parties focus on identifying the "perfect" form of contract for their project, whether that is the Engineering and Construction Contract (ECC), Professional Services Contract (PSC)...

Notices Of Dissatisfaction Under NEC – Separate Challenges Needed Shepherd and Wedderburn LLP The Technology and Construction Court has provided a recent qualification to the requirements for notices of dissatisfaction under New Engineering Contract (NEC) conditions...

The Ever-Changing Landscape Of Residential Property Evictions (Podcast) Lanyon Bowdler Welcome to The Legal Lounge, where you'll hear from Amanda and her team of lawyers from Lanyon Bowdler Solicitors talking about many aspects of law in England and Wales.

Ending An Assured Shorthold Tenancy – The Rules On Gas Safety Certificates Harrison Drury Solicitors A recent County Court judgment suggests that to serve a valid section 21 notice, a gas safety certificate will need be provided to the tenant before the tenancy commences.

UK Developers Beware – Intermediate Leases Sterilise Ability To Terminate Telecoms Rights Herbert Smith Freehills The Electronic Communications Code gives telecoms operators rights to remain in situ unless Code agreements are terminated in accordance with strict provisions.