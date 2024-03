ARTICLE

Seit 2017 sind von deutschen Automobilunternehmen vor allem Investitionen in den Ausbau von Technologiepartnerschaften im E-Mobility-Sektor sowie in Transformation und Neubau für EV-Produktion geflossen. Rückblickend war die Erhöhung der Investitionen um ca. 34% (Grafik 3) in China auf mehr als 33 Mrd. Euro zumindest in einigen Teilen zu spät, da die Antriebswende sich beschleunigt hat: Die bis 2020 fehlende Modelloffensive von E-Fahrzeugen , die mit der chinesischen Konkurrenz in Hinblick auf Infotainment, Reichweitenstärke und Konnektivität hätte mithalten können, hat vermutlich zu einem Rückgang des Marktanteils deutscher OEMs im gleichen Zeitraum auf knapp 19% (Ende 2020) geführt.

Gleichzeitig hat sich das Verkaufsvolumen von vollelektrischen Fahrzeugen in China in diesem Zeitraum mehr als verzehnfacht, wenn man hierfür den Monat Februar, also vor den Lockdowns, zugrunde legt. Auf ihrem – mit einem Umsatzanteil von 40% ihres globalen Absatzes – wichtigsten Einzelmarkt schaffen es die deutschen Hersteller nicht (oder nur mit viel Rabatt), ihre E-Modelle zu verkaufen. Es besteht also die Gefahr, dass sich deutsche Autobauer vom weltweit dynamischsten und größten Elektroautomarkt entkoppeln könnten.

Der Marktanteil deutscher OEMs in China ist besonders in den letzten zwei Jahren zurück gegangen. Zwar gibt es monatliche modell- und vertriebsbedingte Volatilitäten von Anteilsverschiebungen (siehe Grafik 1), der aktuelle Rückgang scheint jedoch nachhaltig zu sein. Die stabile Basis von 25-26% Marktanteil deutscher OEMs in China hat sich um circa ein Drittel auf zuletzt rund 17% (April 2022) reduziert. Lokale Effekte aus Covid-19 Lockdowns in bestimmten Landesteilen Chinas im März und April dieses Jahres müssen hierbei jedoch berücksichtigt werden.

