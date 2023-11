ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Zulieferer, die sich an die neuen Gegebenheiten nicht optimal anpassen, werden dem Trend durch eine weitere Reduktion ihrer Profitabilität und einen weiteren Anstieg ihrer Verschuldung fortsetzen. Diesen Unternehmen droht eine akute Liquiditätskrise aufgrund von Kündigungen von Finanzierungen, sollten beispielsweise Financial Covenants nicht mehr eingehalten werden oder aufgrund des Scheiterns einer anstehenden Refinanzierung. Zumindest können Kapitalkosten sowohl aufgrund einer höheren Risikobewertung als auch aufgrund des allgemein höheren Zinsniveaus steigen. Folglich verschlechtert sich die Ertragssituation noch weiter. Es fehlt an finanziellen Mitteln für notwendige Investitionen in die eigene Wettbewerbsfähigkeit. In der Folge kann die Profitabilität schrittweise weiter sinken – ein Teufelskreis.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Transport from Germany

New Changes: The UK Emissions Trading Scheme (UK ETS) Norton Rose Fulbright Hong Kong Minor amendments to the legislation governing the UK ETS have been laid in Parliament and are intended to come into force on 1 January 2024. The amendments follow on from the Government's...

Admiralty Court Delivers Judgement On Ship Collision With Fish Farm Elias Neocleous & Co LLC A recent article co-authored by Costas Stamatiou, Partner at Elias Neocleous & Co LLC, together with Senior Associates Vassilis Psyrras and Andreas Christofides.

First 100% SAF Transatlantic Flight Receives Approval Marks & Clerk On 28 November 2023, history will be made when the first transatlantic flight powered purely by 100% sustainable aviation fuel (SAF) wings its way across the pond from London to New York.

Pedelecs Do Not Qualify As 'Vehicles' – The ECJ Clarifies. Ganado Advocates On 12 October 2023, the European Court of Justice (the "ECJ") responded to a request for preliminary ruling from the Belgian Court of Cassation (the "Referring Court").

The Content And Functions Of The Consignment Note Under The CMR GSI Meridian The international transport of goods by road is governed by the Convention on International Carriage of Goods by Road (Convention relative au contrat de transport des marchandises par route) (CMR) signed in Geneva on May 19, 1956.