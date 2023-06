ARTICLE

Euro 7 ist eine europäische Herausforderung. Deshalb befinden sich die OEMs in einer Art Sandwichposition; denn eine Nachfrage nach ICE in Nordamerika und teilweise auch in Asien ist selbst nach 2035 noch zu erwarten. OEMs müssen also weiterhin zweigleisig fahren. Ein frühzeitiges Verbrenner-Aus weit vor dem Bann in 2035 ist – trotz der signifikanten Änderungen durch Euro 7 – aktuell nicht in Sicht.

Der Teufel liegt hier im Detail beziehungsweise in der sogenannten Anforderung an die Teststrecke: Bisher regelt Euro 6 diese Trip Composition" recht klar und lässt dem Testpiloten oder der Testpilotin auch viel Spielraum für die Ausgestaltung der Stadt-, Überland- und Autobahnfahrten (Strecke, Geschwindigkeitsfenster, Anstiege etc.). Euro 7 beinhaltet explizit sämtliche Fahrten (any trips) also auch Stop-and-Go, Bergfahrten, klassisches Pendeln, Kurzstrecken etc. Erschwerend kommt hinzu, dass die Dauerhaltbarkeitsanforderungen beziehungsweise die Konformität zu diesen Emissionsgrenzwerten gegenüber Euro 6 verdoppelt werden auf nunmehr 10 Jahre oder 200.000km (für BEV gilt, dass die Kapazität der Batterie nach 5 Jahren oder 100.000km nicht unter 80% sein darf).

