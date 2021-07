ARTICLE

Besondere Bedeutung entfaltet in diesem Zusammenhang, dass mehrfache Übertragungen desselben Anteils bei der Berechnung der 90%-Schwelle berücksichtigt werden können. Anteilsübertragungen zwischen Altgesellschaftern" bleiben unberücksichtigt,–während Übertragungen auf Neugesellschafter" jeweils gesondert in die Berechnung der Beteiligungsschwelle eingehen. In Anbetracht dessen hat sich der Gesetzgeber unter anderem aus verfassungsrechtlichen Gründen – in Abkehr früherer Gesetzesentwürfe – mit der Übergangsregelung in § 23 Abs. 18 S. 1 GrEStG letztlich dafür entschieden, dass Altgesellschafter" rückwirkend zu Neugesellschaftern" werden und damit rückwirkend eine Bestandsänderung zu berücksichtigen während.

Am 21. April 2021 haben Bundestag und Bundesrat eine Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes beschlossen, mit der den grunderwerbssteuerfreien Share Deals der Garaus gemacht werden soll. Bislang konnten Übertragungen von Gesellschaftsanteilen einer Immobiliengesellschaft grunderwerbsteuerfrei erfolgen. Die nunmehr geltenden Neuerungen zielen darauf ab, diese Möglichkeiten weiter einzuschränken; gänzlich abgeschafft wird die Möglichkeit der grunderwerbsteuerfreien Übertragung aber nicht. Das Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

