ARTICLE EEG 2023: Oldies but Goldies – ausgefördert ist doch nicht ausgefördert? Ka Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB More Contributor Die ohnehin schon sehr rudimentären Regelungen im EEG 2021 für eine Anschlussförderung von Altanlagen mussten im vergangenen Jahr auf Betreiben der Europäischen Kommission noch weiter zurechtgestutzt werden...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.