ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Das Ende der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten führt in Kombination mit den erheblich gestiegenen Handelspreisen an der Energiebörse zu einem massiven Anstieg der Produktionskosten in der emissionsintensiven Industrie. Um die hieraus resultierenden Verlagerungseffekte zu verhindern, sollen künftig anstelle der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten Importe bestimmter Güter aus CO2-intensiver Produktion durch den CBAM am EU-Emissionshandelssystem beteiligt werden. Aus Drittländern importierte Waren mit besonders hohem CO2-Verlagerungsrisiko (Aluminium, Eisen und Stahl, Zement und Düngemittel) werden durch den CBAM im Hinblick auf die CO2-Bepreisung so gestellt, als wenn sie in der EU produziert worden wären.

Die Bepreisung von CO2-Emissionen birgt die Gefahr, dass unionsansässige Unternehmen ihre emissionsintensive Produktion an Standorte in Drittstaaten ohne vergleichbare Maßnahmen zur Reduktion von CO2-Emissionen verlagern ("Carbon Leakage"). Der CO2-Ausstoß wird folglich nicht verringert, sondern lediglich räumlich verlagert. Diese Verlagerungseffekte hat die EU bislang durch die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten an besonders emissionsintensive Anlagenbetreiber weitestgehend abgemildert.

Im Rahmen des hierfür geschaffenen Emissionshandelssystems sollen die Treibhausgasemissionen der beteiligten Anlagen reduziert werden. Dazu wird eine Gesamtmenge an zulässigen CO2-Emissionen bestimmt und den Anlagenbetreibern Emissionsberechtigungen, sogenannte Zertifikate, erteilt. Anlagenbetreiber sind verpflichtet, ihre Zertifikate in dem Umfang abzugeben, in dem sie CO2 mit ihren Anlagen emittieren. Nicht genutzte Zertifikate können von den Anlagenbetreibern über das Emissionshandelssystem verkauft werden.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from European Union

True Fella Warden Decision Herbert Smith Freehills The recent decision coming out of the Warden's Court of Western Australia – True Fella Pty Ltd v Pantoro South Pty Ltd [2022] WAMW 19 (True Fella) – has attracted attention across the...

UK Review Of Electricity Market Arrangements: Starting Gun Fired On Multi-Year Revolutionary Reform? Herbert Smith Freehills On 18 July 2022 the Government released a consultation on options for all non-retail electricity markets in Great Britain: the wholesale market, balancing mechanism and ancillary services.

New Use Of System Tariffs For Large Energy Users And Others: Regulator Gives Until 1 September 2022 To Respond Arthur Cox The Commission for Regulation of Utilities ("CRU") published a consultation paper on proposed structural changes to Electricity Network Tariffs to apply from 1 October 2022...

Elektrik Piyasasında Bağlantı Ve Sistem Kullanım Anlaşmaları LBF Partners Elektrik iletim ve dağıtım faaliyeti esas itibarıyla teknik olarak yüksek maliyetli ve büyük altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulan ve lisans kapsamında yürütülebilen bir kamu hizmetidir.

Can A Promising Project For Hydrogen-Powered Ferries In Scotland Stay Afloat? Marks & Clerk News articles related to ferries in Scotland in recent times have generally not made for pleasant reading, with "cost overruns" and "delays" being perhaps the most (over)used words.