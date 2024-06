ARTICLE KI Im Arbeitsrecht – Überblick & Update KA Küttner Attorneys at Law More Contributor Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wie ChatGPT, Microsoft Copilot und ähnlichen Anwendungen in der Arbeitswelt ist zwar bereits seit einiger Zeit ein viel diskutiertes Thema, doch bleibt es auch weiterhin dynamisch.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.