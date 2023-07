ARTICLE

Um sicherzustellen, dass unser Datensatz möglichst genaue Ergebnisse liefert, haben wir uns auf Personen konzentriert, die Erfahrung mit Carve-Out Transaktionen haben. Fast die Hälfte ( 46% ) war an bis zu drei Transaktionen beteiligt, weitere 31% an vier bis neun Transaktionen und 19% an mindestens zehn Transaktionen. Etwa 14% der Teilnehmer sind Finanzinvestoren mit einem besonderen Schwerpunkt auf Carve-Out Transaktionen. Die in den Umfrageergebnissen genannten Prozentsätze spiegeln mehrere Antwortmöglichkeiten wider.

Die Konzerne und Unternehmen, für die die Befragten tätig sind, sind in der Mehrheit der Fälle in bis zu zwanzig Ländern ( 43% ), in mehr als zwanzig Ländern ( 22% ) und in mehr als 60 Ländern tätig. Der Großteil Umfrageteilnehmer ist in Deutschland ( 82% ) ansässig, der verbleibende Anteil verteilt sich auf die Schweiz und Österreich.

