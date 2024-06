C-suite Ready On The Job: Tim Thiele Als Interim Manager In Der Retail-Branche

In unserer Interview-Reihe "C-suite ready on the job" berichten Kolleginnen und Kollegen von ihren Erfahrungen in verschiedenen Interim-Management-Teams bei AlixPartners. In diesem Beitrag haben wir Tim Thiele, Partner & Managing Director bei AlixPartners, befragt.

Welche Funktionen nimmst du typischerweise auf deinen Projekten ein?

Als Partner & Managing Director trage ich oft die Gesamtverantwortung für unsere Projekte, die wir mit einem erfahrenen Team unterstützen. Das heißt bei AlixPartners, regelmäßig vor Ort mit dem Kunden an Lösungen arbeiten und gemeinsam kritische Entscheidungen treffen. Gerade, wenn wir in interimistischer Funktion an Bord geholt werden, stehen die Unternehmen in der Regel an einem wegweisenden Punkt, an dem sie Expertise und Umsetzungsstärke von außerhalb gebrauchen können – wobei die Grenzen zwischen internem" und externem" Team erfahrungsgemäß sehr schnell verschwimmen.

Welche persönlichen Eigenschaften braucht ein Interim Manager bzw. ein Interim-Management-Team?

Aus meiner Sicht stehen drei Faktoren im Mittelpunkt. Erstens die Fähigkeit zuzuhören: Man muss in der Lage sein, aus wenigen Gesprächen und Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der zweite Punkt ist Fokus: Viele denken, sie müssten als Interim Manager sofort und ALLES anders machen. Wichtig ist, dass man erkennt, wo und wann welche Impulse notwendig sind. Zu guter Letzt braucht es eine Menge Empathie: Ohne die Mannschaft schnell für sich zu gewinnen, werden Ergebnisse weit hinter dem Möglichen hinterherbleiben.

Welche Erfahrungen muss ein potentieller Interim Manager mitbringen?

Sie oder er muss als Interim Manager vor allem ein echter Experte in seiner Rolle sein. Dabei unterstützen die Industrie- bzw. funktionale Erfahrung, über die wir bei AlixPartners verfügen, und ebenso das erfahrene, individuell abgestimmte Team, das ein Interim Manager bei AlixPartners immer mitbringt. Ab Tag 1 steht man natürlich unter Beobachtung der Mitarbeitenden. Aus meinen Erlebnissen hilft eigene, echte Expertise am meisten, um sich schnell zurechtzufinden und glaubwürdig zu überzeugen.

Wie sieht Teamwork in einer Interim-Management-Rolle aus und warum ist es vorteilhaft?

Man hat als Interim Manager deutlich mehr Aufgaben, als man alleine schaffen kann. Deshalb ist es sehr hilfreich, die verschiedenen Aufgaben an Teammitglieder zu verteilen, die besonders viel Erfahrung in dem Bereich haben. Fest steht: Man braucht ein verlässliches Team aus Experten, die auch in kritischen Situationen Ruhe bewahren und den Spaß nicht verlieren.

Was bedeutet die Verantwortung im Interim-Management für dich?

Die Verantwortung macht einen erst einmal demütig. Ein Unternehmen vertraut einem – meist in einer sehr kritischen Situation – den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg zu. Das ist eine große Verantwortung, macht aber auch unheimlich viel Spaß.

Wie lange dauert es, in ein Interim-Management-Team zu kommen?

Da gibt es keine pauschale Antwort. Bei AlixPartners kann man ab dem ersten Tag in ein Interim-Team kommen und sich einbringen. Um die volle Verantwortung zu übernehmen, dauert es normalerweise zwei bis drei Jahre. Wir verfolgen bewusst ein System, in dem Kolleginnen und Kollegen mit der Unterstützung sehr erfahrener Interim Manager in eine solche Rolle hineinwachsen und zunehmend C-suite ready" werden können.

Wie wird man Interim Manager? Wie läuft der Prozess bis zur eigenen Interim-Manager-Rolle ab?

Das ist oft eine Kombination aus Bereitschaft und Gelegenheit. Man muss sich vorbereiten und über den Aufbau von fachlichen und persönlichen Fähigkeiten seine Eignung nachweisen und diese auch kommunizieren. Und dann braucht es die entsprechende Gelegenheit". Das kann sehr schnell passieren oder etwas dauern. Da sollte man sich selbst nicht unter Druck setzen. Bei uns ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher schneller geht, auf jeden Fall ziemlich hoch.

